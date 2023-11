Laura Costanza: la nueva abanderada de una familia artística

Laura Costanza es una artista con todas las letras, desde niña estuvo influenciada por su padre, abuelo y demás familiares para convertirse en lo que es hoy. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.



David Gardiol: - ¿Cómo ha sido tu encuentro con la música?



Laura Costanza: - Creo que ese encuentro lo tuve desde la cuna. Mi vida estaba atravesada por el arte, coral, por mi papá, orquesta por mi abuelo y desde pequeña fui muy intrusa. Me gustaban esas reuniones familiares donde iban varias personas quizás importante en aquella época o no, no pasa nada, sino eso era el compartir y me empezó a llamar la atención los instrumentos, empecé cuando era chiquita, creo que con 9 o 10 años, en la escuela de música me formé en piano y después la empecé canto coral, fui parte del coro de niños y como que ahí empezó a abrirse todo este abanico de esta introspección, a lo que soy ahora cantando.



DG: - ¿Tu papá fue una pilar importante en tu carrera?



LC: - Sí, mi papá, fue mi primer maestro y mi último maestro, más allá de qué he pasado por varios, porque creo que eso se trata de siempre mejorarse, perfeccionarse en lo que uno hace, porque creo que esa es la manera en que yo siempre he encarado lo que hago. Tratar de hacerlo más profesional posible y poder trascender como creo que, como cualquier artista, el poder trascender con su cara o con ese decir, como el mío que es en el cantar, en la elección del repertorio y demás

DG: - ¿En que momento sentiste que eras artista?



LC: - Creo que siempre me llamó una atención y por lógico de venir de ahí, escuchar 'la Laurita que empezó a cantar' y el papá dijo, 'esta niña me parece que si quiere, puede ser cantante porque tiene un talento maravilloso para llevarlo a cabo', entonces me empezó a formar de muy pequeña, fuera del coro de niños de la Universidad de San Juan, que en el momento que empecé estaba Ana María Oro, paralelamente me acuerdo que fui, la persona más pequeñita, la nena que iba al coro Villicum, que era el coro que dirigía a mi padre, que en ese un momento era un elenco estable de la Municipalidad de la Capital, había formado tantas gente, tantas juventud y me dijo, '¿Querés ir?,tenés formar parte'. Aparte era como que quería hacerme la grande, la que quería aprender y ahí empezó, digamos, todo este descubrimiento local, siempre con esa contención de casa y en el 2011, me digo, '¿Por qué no probar otros géneros?'. Me acuerdo que antes tenía una bandta de rock y en el 2011, a partir de que ganó un festival, que se llamó 'Festival Nacional Adentro San Juan', que lo organizaba, Ivana Barbosa, una de las hijas de 'Pelufo' Barbosa, obtengo, la mención de ganadora de ese festival haciendo el género folclórico y ahí como que empieza mi carrera profesional y artística en el canto y ahí empezaba a caminar hasta hoy.



DG: - ¿El folkclore fue esa unión entre la música y tu carrera de artista?

LC: - Fijate que fuera de que tenía como esa base técnica, tal vez más escolastica, más de la escuela de música o operística, el papá y el nono, hacían trajo siempre paralelo. Mi abuelo fue uno de los pioneros en tango en San Juan, Vicente Constanza, mi nonito, siempre va a hacerlo así. Y empezé a escuchar eso. Hasta el último día, lo he acompañado, entonces me empezó a interesar eso, me empezaba a interesar el folclore, me acuerdo que en aquel momento de mi padre había formado el conjunto Ariel en sus comienzos y después, con el conjunto de Villicum, que se presentan al pre Cosquín, se consagran ganadores, ganan el rubro. Me contaban que yo dormía en las fundas de la guitarra mientras tocaban en Cosquín y todo eso, entonces me parece que también es de ahí ese sentir y aparte porque en la casa, fuera de los escolítico estaba siempre entendés lo popular, el escuchar obras que estaban piolas, autores y con actitud era una amplitud con su música y artístico en el general, porque tengo familia que pinta, que dibuja, que tocan piano y yo 'mirá que piola que linda, ver que nací una familia así', porque es como que ha sido los pilares fundamentales para yo volverme mucho mejor y he aprendido una barbaridad, y desde ese año (2011) ya empecé, digamos, paralelamente a hacer como yo personal la 'Laura Costanza', la que canta, la que ama hacer lo que hago y fruto una barbaridad.

DG: - ¿Qué está el último tiempo?

LC: - Este último tiempo, lo más reciente había una convocatoria en el Teatro del Bicentenario para formar parte de un taller de canto popular que hay pocos, que se hacen aquí y digo, 'que oportunidad más copadas y más piola para la gente que nos dedicamos a eso', y quedé seleccionada y estoy transitando eso en este momento con dos profesionales que son repiolas, que es Patricia Cañemi, cantante popular y Sebastián que son gente de Mendoza, un instrumentista de primerísima y digo, '¿Por qué no ir a aprender, a seguir adquiriendo herramientas para poder ser más profesional?'.



DG: - ¿Cuál es tu visión como artista musical para el futuro?



LC: - Quiero lo musical, pero no solo desde lo comercial o con esa visión de ser, 'quiero ser popular, quiero tener fama', porque no pasa por ahí la cosa, al menos para mí es más el encuentro con ese espectador que va, que apuesta a vos, a tu propuesta y poder nutrirme y que eso tenga un panorama que creo que te va abriendo puertas a veces más arduas que otras. Te puedo decir que me veo fuera de aquí, por supuesto tener una posibilidad de no solamente de formarnos sino de compartir escenarios con varia gente, digamos, de renombre o trayectoria hecha. A mi me tocó cantarle a la Negra Sosa que para mí fue muy importante, que fue un homenaje que se lo hizo, es más hasta vino su hijo, Matus y poder cantarle a su hijo y todo lo que significa, para mí particularmente ella su decir tan profundo, era súper genial que lo organizó me acuerdo que la Municipalidad de la Capital con la gestión del Luis Migrioli y después, he pasado por muchos preselectivos, lo último que hice también fue un presentarme mucho a preselectivos de Pre Cosquín y Laborde, y no había tenido una posibilidad nunca de ir a Baradero, que es en Buenos Aires y decir bueno, '¿por qué no pruebo por ahí en Pre Baradero en 2023?'. Ir mostrar mi propuesta, a mostrar lo que soy, lo que vamos a hacer y me fue muy bien adquirí dos categorías que es como yo siempre digo, lo importante es ir a mostrar lo que uno hace y ahí gané en tango entonces dije, también ya habían empezado a caminar el tango pero tal vez, y quizás de otra manera que es lo que estoy caminando ahora, que es todo lo que es lo que me he formado de manera como tradicional o más clásica, lo he empezado a funcionar y hace poco que lo estoy más o menos caminando, tengo muchas cosas por delante para mostrar que todavía están resguardadas, todavía no lo he hecho público y mucho tienen que ver mis compañeros, esa gente que te cruzas en la vida y que te empujas a seguir y que también les apasiona lo que hacemos y digo, bueno, fantástico, vamos por ahí. Un nuevo desafío y creo que lo estoy transitando bastante bien, me estoy formando y estoy adquiriendo más herramientas y más cuestiones técnicas vocales y demás para llevarla acá y es una propuesta nueva. Al folclore lo he ido funcionando, ir hacia el tango pero tal vez es el momento de romper esas estructuras y llevarlos hacia el jazz o tal vez alguna zamba, siempre siendo muy respetuosa con los compositores y los autores y las estructuras de la canción y con los tangos lo mismo, salirme un poco el red de rítmicas tan hermosas que tienen los tangos y romperla un poquito funcionarla y otra es volver y con eso estoy caminando con un colega, amigos, es que es el productor musical que me acompaña hace bastante tiempo que se llama Lucas Correa, él es el director musical, es el productor musical esta propuesta más allá que son cosas que conversamos y tomamos decisiones con juntas pero él tiene mucho que ver con esto y estoy súper feliz de tenerlo no solamente como compañero de banda sino como ser humano, como parte de mi vida y todos los demás músicos que me harán acompañado a lo largo del camino que son manos aparte de los profesionales que son geniales porque las en el aguante está vivo, todo ello y yo.