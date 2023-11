Belen Espinoza: la mujer del blues sanjuanino

Belen Espinoza es una artista con todas las letras, irse de adolescente de su San Juan natal a Entre Ríos con sus padres le abrió por completo el mundo de la música que ella estudiaba desde chica. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Vos sos sanjuanina pero pasaste gran parte de tu vida fuera de la provincia?

Belen Espinosa: - Si yo nací en San Juan, a los 15 años me fui a vivir a Paraná, Entre Ríos con mi padres y bueno me quedé 15 años más allá, hasta que en 2020, año de pandemia, me establecí nuevamente en esta provincia.

DG: - ¿Cómo llega el blues a tu vida?

BE: - Tengo una familia que ama la música en todos los géneros. Yo toco la guitarra, mi mamá cantaba, mis abuelos eran fanáticos del tango, la salsa y fue justamente en la casa de mis abuelos donde escuché por primera vez un disco de blues, en aquella oportunidad fue de BB King y me gustó mucho. Yo mientras iba a la escuela de música de chica acá en San Juan y en Paraná también, hasta hice radio en Entre Ríos. Pero me acuerdo que a los 20 años escuché a Etta James y algo se movió dentro de mi, y luego escuché a Koko Taylor 'la reina del blues' y de ahí como que empezó el amor.

DG: - ¿Cómo te desarrollaste en el género?

BE: - Yo empecé a ir a clubes a ver bandas. Siempre me gustó apoyar bandas de blues, hasta que un día fui a una banda de amigos que tocaban blue y les dije directamente, 'quiero cantar', directamente. Entocnes empecé con los coros hasta que bueno formé una banda, la primera fue 'Luces Bajas Blues', y comenzamos a recorrer clubes y distintos lugares de Paraná. Luego los músicos fueron cambiando y comencé a tocar con Alejandro Bravo, que es un gran guitarrista entrerriano, y llegué a él por recomendaciones de amigos. Entonces nos encontramos con la gente que tocaba conmigo, más él y otros músicos también del palo y notamos que eramos muchos así que pudimos generar el primer gran evento de blues en 2016 en Entre Ríos donde vinieron hasta músicos de Chicago (cuna del blues). Y de ahí comenzamos a trabajar fuerte en poder instalar el blues en cada plaza, más allá que en Buenos Aires está instalado.

DG: - ¿Cómo te llevas con el ingles, porque tenes que cantar en ese idioma?

BE:- Un poco de formación de chica, que me ayudó mucho, pero también mucho de autodidacta. En mi casa se escuchaba mucha música en ingles así que también me ponía con un diccionario para aprender porque yo sabía que tenía que aprender. Obviamente cuando interpretas, tenes que acomodar las palabras fonéticamente a la melodía. Con el blues también se da algo muy especial que hay muchas canciones que ni siquiera están escritas entonces tenes que salir a buscar alguien que te pueda ayudar a encontrar esa palabra que dice. Por eso en 2016 también con este grupo grande de músicos que formamos en Entre Ríos generamos un bibliorato que nos sirve a todos con las letras de muchas canciones.

DG: - ¿Cómo fue tu desembarco en San Juan?

BE: - Yo me viene de vacaciones en 2020 y comenzó la pandemia y no pude volver a Entre Ríos, así que me puse en contacto con Roberto Porzio, que es un gran músico de Buenos Aires y referente del género en el país y le pregunté, 'Robert quiero tocar bues en San Juan, ¿Con quién tengo que hablar?', y el me recomendó a Martín Guzman, que es luthier de armónicas además. También me puse en contacto con Jose Nadal y con Valentin Cora. Con José nunca pude tocar, pero con Valen toca la batería y es medio loco como yo así que después de una larga charla por teléfono, hasta que nos pudimos juntar y empezar con un ciclo de jazz acá en San Juan.

DG: - ¿Cómo fue tu experiencia frente al público de San Juan?

BE: - Siempre pensé lo de 'profeta en su tierra, el como me va', pero se recoparon, la verdad que hicimos una serie de fechas en el ciclo y cuando me invitaban a cantar todos me miraban porque claro pese a ser sanjuanina no me conocían, a raíz de eso me animé a una presentación propia en un bar y se llenó. Después nos dio COVID-19 y nos pusimos a trabajar en un audiovisual y como quien no quiere la cosa pasaron tres años. Pero bueno si bien uno obviamente le presta atención a las miradas, a los aplausos, pero siempre me han tratado bien desde el público, en un género que no es muy conocido, es un folclore en ingles que habla de todo y de todos y que muchos lo van conociendo con lo que vamos generando. Mi idea siempre es que la gente que me va a ver se conecte con la música sin necesidad de conocerla.

DG: - ¿Cómo te ves en el futuro?

BE: - Mi sueño es que podamos hacer la asociación de blues en San Juan, y en lo personal que haya más conciencia de sobre como es la vida del músico, que de generen nuevos espacios, porque pasa que hay muchos vecinos que se quejan de la música en vivo y bueno eso a veces te juega en contra. Entonces generando espacios, salas acustizadas, que no haya intermediarios en cada show que genera el músico sobretodo en el tema dinero. Creo que eso es lo que me gustaría seguir trabajando para generar espacios para que el músico se desarrolle.