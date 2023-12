Martin Krywo: el músico autodidacta sanjuanino

Martin Krywo es un artista con todas las letras, desde chico la música fue parte de su vida, por eso solo, sin ayuda de nadie, se convirtió en el músico que es en la actualidad. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Cómo llega la musica a tu vida?

Martin Krywo: - La musica llegó a mi vida como un regalo, todo comenzó de chico porque tenía un papá que era melómano. Entonces se escuchaba mucha musica en mi casa, lo primero fue escuchar la banda sonora del Rey León que la hizo Phill Collins, y con 13, 14 años escuché Led Zeppelin y dije. 'quiero tocar todo lo que etoy escuchando'. Entonces tomé una guitarra y comencé, además me gusta cantar.

DG: - ¿De ahí nace el artista que sos hoy?

MK: - Si, yo siempre me he posicionado dentro del ambito de la creación cultural. El fin en si mismo lo que yo considero arte, es materializar cosas, algo, usar algún vehículo, en mi caso la musica para poner en palabras lo que uno quiere crear. En un momento pasé de reproducir temas de otros, a meterme en el mundo de la producción y creación de mi música. Ese disparador fue en medio de la pandemia donde empecé a trbajar en algunas cositas que había hecho tiempo atrás. Cabe aclarar que soy autodidacta, no tengo estudios en la música y de una manera que yo consideraba que era genuino. Si es verdad también que los artistas tomamos un poco de cada cosa de otros artistas, claramente, pero es materia como una materia prima, entonces con eso grabe mi primer EP y tuvo muy buena recepción.

DG: - Como dirían los artistas, 'no es robo es tributo' (risas)

MK: - Claro algo asi ja. Aparte la identidad y la impronta se la das vos. Yo por ejemplo tengo tatuado una nota de guitarra en el brazo, que es la nota con la que le dio sonoridad a todo, igualmente con la lírica, le doy mi impronta también.

DG: - ¿Qué a pasado con ese material que pusiste a rodar?

MK:- Yo siempre digo que tengo las 'miserias' del artista. Que quiero decir con 'miserias', que estoy todo el día problematizando todo el tiempo el mundo desde el arte. No creo que el artista tenga algo algo de 'inspiración divina', sino que tiene materias primas que uno va utilizando para crear su arte. En mi caso hubo como materia prima buscar dentro de mi, reinventarme, redescrubirme que lo fui traduciendo en las canciones que fui haciendo y publicando



DG: - ¿Cómo es el proceso creativo tuyo?

MK: - Para empezar soy muy 'cambalachesco', es decir que estoy escuchando blues y de ahí paso a la bossa y después al tango, es decir que soy bastante 'desgenerado'. Siemrpe hay algo para hablar, el amor, la amistad, el desamor, cosas que la mayoría escribimos. Entonces yo lo que hago para escribir es problematizar cada uno de esos temas y ahí empieza el proceso. Lo mio es más que nada una búsqueda que se se va abriendo y ramificando hasta que llega el producto final. Se podria decir que mi obra es una sintesis de esa busqueda y problematización del tema que terminé creando.



DG: - ¿Componés solo o con otros artistas?

MK: - Lo hago solo con mi guitarra. Después obviamente se comienza a producir con otros músicos. Por ser solista, como es mi caso, se trabaja primero solo, pero después comenzas a interactuar con invitados. Por ejemplo en mi último disco en que estoy trabajando hay cuatro músicos sanjuaninos invitados con los cuales interactué y además se va a ver reflejado también su sello en cada canción.

DG: - ¿Trabajas sobre la imagen de tus canciones?

MK: - Si, es muy importante la estética audiovisual. Sirve también para llevar en imagen un hilo conductor del mensaje que uno quiere dar. Además es una herramienta de difusión



DG: - ¿Qué te pasa con la gente cuando pones tu trabajo a consideración?

MK:- La recepción es muy buena, se va de apoco fidelizando el público. Con el cover o la cumbia pop, siempre te va a ir bien, pero yo siempre intento llegar con lo mio aunque cueste más

DG: - ¿Con el colectivo de artistas sanjuaninos como te llevas?

MK: - La verdad que muy bien, hay muy buena camaradería. Creo que se ha pasado la etapa del 'vos allá y yo acá', o la competencia por el público. Yo creo que esto tiene que ver con que varios artistas se han acercado a decirme que le gusta lo que hago por eso también uno los incluye en el trabajo personal.