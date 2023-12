Kbesonia: la 'intrusa' que se tuvo que convertir en solista

Kbsonia es una artista con todas las letras, tataranieta de una mujer guitarrista y cantante sus genes se transmitieron de generación en generación hasta llegar a ella. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿De donde nació tu nombre artístico?

Kbsonia - Me siento muy identificada porque 'Cabe' es mi sobrenombre y 'Sonia' es mi segundo nombre, y un día llegué a la casa de mi compañero de carrera artística que es guitarrista y me dijo 'Kbsonia' y sentí esa energía y me encantó.



DG: - ¿Porqué te definís como cantautora y que como fue llegar a ese lugar?

KS: - Descubrí que podí cantar a los 8 años, poruqe en mi casa se escuchaba mucha música porque mi papá era DJ y mi hermano escuchaba mucho POP. Entonces yo me ponía a escuchar Madonna y fue un viaje de ida porque me voló la cabeza. A los 13 años hice mi primera canción y luego comencé a buscar formar una banda hasta que encontré 'Modelo 65', que fue la primera banda donde aprendí sobre composición y me formé como cantautora.

DG:- ¿Venís de una familia ligada a la música?



KS: - Mirá estuvimos investigando en mi familia y todo parece venir de una tatara, tatarabuela. Cuentan que agarraba la guitarra y su caballo y se iba por tres días de farra. Bien de músico y 'manyina' (risas).

DG: - ¿Cómo fue tu paso por Modelo 65?

KS: - Fue como formar una familia, ensayabamos cuatro horas por día. Y por eso es que aprendí tanto de música y su composición. Es más cuando nos separamos pensé que sola no iba a poder porque estaba muy angustiada, pero un día agarre la guitarra y me puse sola a hacer lo que había aprendido y me anoté de intrusa en unas beca que otorgaba INAMU (Instuto Nacional de la Música) para grabar un disco propio. Nunca me imaginé que lo iba a ganar porque apenas estaba empezando mi carrera solista, pero bueno lo tenía que hacer y la verdad que fue un empujón fuerte para largarme como solista. Fue hermoso hacer ese primer disco con otros artistas invitados porque estaba muy angustiada de la familia que ya no tenía con la banda de Modelo 65, con la cual todavía hay mucho cariño. Y justamente ese primer disco lo prodijo Fago, quien además de ponerme mi nombre artístico era parte también de Modelo 65.



DG: - ¿En ese disco ya usaste el nombre Kbsonia?

KS: - Sí, pasa que no me sentía identificada con el nombre que llevo en mi DNI, así que justamente fue en ese proceso de hacer mi primer disco que surgió el nombre de Kbsonia y me acompaña hasta ahora.



DG: - ¿Y que trajo ese primer disco para vos?

KS: - Fue un crecimiento increible, porque tuve que aprender de producción, además tenía todos los días grabaciones con tres o cuatro músicos con temas propios. Y a partir de ahí comenzar a hacer giras que nunca imaginé o tocar con artistas muy talentosos.



DG: - ¿Y que estilo toca Kbsonia?

KS: - Mirá me identifico más con el POP, pero no me estanco en un género. Mi primer disco fue la conjunción de varios estilos por la cantidad de gente que me ayudó a hacerlo. Y en la actualidad estoy más cerca de la electrónica, pero sin dejar el POP. Es más conocí un músico con quien toqué en el sur del país, y actualmente es mi productor del segundo disco donde hay electrónica, pero tambien fusioné con tango, también rock.

DG: - ¿Cómo fue el proceso creativo de este segundo disco?

KS: - Comenzó en pandemia, donde comencé a aprender programas para producir música, porque soy muy autoodidacta, ya que soy conciente que hay que seguir siempre aprendiendo. Despúes hice unos cursos más acá en San Juan y comencé a hacer las maquetas de mis temas y se las fui pasando al nuevo productor y fui creando con programas de computadoras los distintos instrumentos e introduciendo las letras que siempre que escribo es pensando en dejar un mensaje.

DG: - ¿Cómo fue el proceso también de ponerle imágen a tu música?

KS: - Siempre me gustaron los videoclips, y me rodié con artístas que también les gusta, porque es por un lado trabajo para muchos artistas sanjuaninos y segundo porque se mezcla varias aristas del arte. Yo grabo mis videos con una productora de Buenos Aires donde trabaja una sanjuanina y me pasó que para el segundo videoclip que iba a grabar no tenía un peso y me comuniqué con mi amiga en allá y me pidió que solo juntara plata para el pasaje en avión para el director. Pasa que ya no querían grabar solo en la ciudad, sino salir más al campo. Así que me ayudó a juntar la plata, y lo llevé a la Cienaga en Jachal, donde la familia de una de mis mejores amiga me prestaron la casa para que nos hospedaramos ahí. La verdad que un creativo impresionante que sin conocer el lugar y con solo mis letras supo como armar ese video. Además me para esa oportunidad me pidió el director una serie de cosas entre ellas prendas de vestir como un vestido rojo que una amiga me lo hizo en un solo día y sabiendo que no teía ni un peso, pero fue una gran experiencia. Porque además siempre soñe grabar un video en ese lugar, no sabía si era un sueño o relidad estar ahí haciendo lo que me gustaba. Otro video lo hice integramente con chicos sanjuaninos recibidos de la escuela de cine que hay en la provincia. Ese video lo hicimos en el parque y reserva natural Sarmiento de Zonda. Y por último como mi primer disco salió en 2020, en plena pandemia, con los chicos del ENERC hicimos cuatro videos de ese primer disco donde contaron mi vida desde que era chica y hasta pudieron participar mis sobrinas que son igual a mí y fue como juntar muchas cosas que me dejaron muy lindos momentos. Pasa que siempre me interesó lo estético, arriba del escenario también le doy importancia, me gusta hacer un show donde lo estético resalte y sea parte del recital.