'Nunnet' Cantoni: la mujer que le puso vida a las paredes de San Juan

Agustina 'Nunnet' Cantoni, es una artista con todas las letras. Tras su regreso a la provincia generó el Maanso encuentro la movida de arte callejero que jamás se había visto en San Juan. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Cómo fue tu vínculo con el arte?

'Nunnet' Cantoni: - Desde chiquita siempre estuve en contacto con el arte por mi familia. Yo dibujaba mucho, pero también en mi familia se cantaba. Entonces de grande decidí estudiar arte pero no sabía qué, porque además no me gusta estar mucho encerrada en mi casa, así que descubrí el muralismo callejero, y en 2012 me puse de lleno con eso.

DG: - ¿Has estado muy involucrada en las últimas grandes expresiones del arte callejero sanjuanino?

NC: - Si, en 2015 yo volví a San Juan después de vivir en Córdoba y Buenos Aires donde el mural callejero estaba muy azanzado. Entonces me puse a organizar un evento que juntara el arte y la gente, pasan cosas muy lindas cuando se juntan las dos, además en la provincia en esa época estaba muy apagada la provincia, porque solo se habían realizado algunas intervenciones callejeras, pero más que nada política, si bien el arte callejero es político.



DG: - ¿Sirvió mucho que vos lo habías vivido como invitada?

NC: - Claro, uno cuando va a un evento así quiere dormir en un buen hotel, que la parte técnica como es andamios, pinturas, etcétera este todo en condiciones, entonces desde ahí, desde lo que viví empecé con el 'Maaaanso Encuentro', que si bien por el momento no estamos con grandes eventos, el movimiento sigue en los barrios, no se ha detenido.

DG: - Me pasa que cuando paso por un lugar donde hay un mural me sucede algo

NC: -Los cambios en el espacio son fuertes, no es lo mismo pasar por una pared gris que por una intervenida. A mi me gusta mucho lo que es proceso, llegar al lugar y todo lo que sucede durante estás haciendo el mural y cuando se termina, deja de ser tuyo para se de todos.

DG: - ¿Qué pasó con la gente con las distintas ediciones del Maaanso Ecuentro?

NC: -Mirá todos los artístas que han pasado por el Maaanso tienen esa vivencia del contacto con la gente. A mi me han pasado diversas cosas como personas que se han acercado a contarme que pintan e invitarlos a que se prendan y hacer juntos parte del mural.



DG: - ¿El otro rol de gestora cultural?

NC: -Desde muy chica siempre me gustó la gestión. Me acuerdo en la escuela hice una fiesta en un boliche para juntar plata para un viaje. Entonces cuando volví a la provincia empecé a hacer todo lo que había aprendido en otros lugares.

DG: - ¿Cómo te llevas con la organización de eventos?

NC: -Y mirá con el primer Maaanso dije, 'tiene que salir como sea', entonces agarraba el auto y me iba a repartir viandas, o pintura. Entonces con ese primer encuentro fue ponerme encima de todo y generar todo desde la comunicación, la dirección de los murales, porque si bien te mueve el corazón, la realidad es que uno tiene que estar con la cabeza puesta en todo para que salga bien. A mí en particular tuve que separar la Agustina muralista de la gestora cultural.

DG: - ¿Si tenes que imaginar tu futuro ideal en tu carrera?

NC: -Son múltiples escenarios los que me imagino, pero siempre en el arte, no importa el lugar siempre que el arte sea el motor. De movida hacer otro Maaanso hasta que se aclare el panorama, porque con pandemia de por medio tuvimos que parar y estamos pensando en algo para hacerlo con algo renovado.