Nano Rodriguez: el que no cambia a San Juan por nada en el mundo

'Nano' Rodriguez son esas personas que nacen ya artistas. Pero además nació enamorado de la provincia que lo vio nacer, es por eso que decidió cantarle. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Nano como llegó la música a tu vida?

Nano Rodriguez: - Yo creo que para la música se nace y no se hace. Comencé en los años 80, y lo primero que cantaba era la música del moemento que sonaba en el cuarteto. En aquella época trabajaba con Ricardo Greguard, que es a quien le debo la sabiduría y sapiensa de este mundo de la música. El me dijo. 'yo no se si vas a ser el mejor o el peor cantor, pero si te vas a aprender a defender en esta vida con este arte'. Fue así que pasé por casi todos los géneros musicales hasta que en el año 99 llegué al folclore y lancé mi primer disco 'Nacer y Morir Cantando'.

DG: - ¿Cómo es ser flocorista en San Juan?

NR: - Es muy difícil, en realidad ser artista en cualquiera de sus ramas es difícil en San Juan. Pasa que es una plaza donde existe ciertos géneros donde hay lugares donde toda la semana tienen un lugar para tocar, mientras que para el folclore no. En mi caso me salió la oportunidad en 2001 irme de la provincia pero no lo quise hacer y gracias a Dios pude desde San Juan proyectarme en todo el país. Obiviamente me reinventé con programas de radio, viajando desde la provincia a todo el país, llevando mi música.

DG: - ¿Qué visión te dio el viajar por todo el país en relación a San Juan?

NR:- Mirá no cambio a la provincia por nada, es por eso que decidí abrir hasta mi productora acá y armar todas mis giras desde mi casa. Es un público muy exigente el público sanjuanino, que no te regala el aplauso, donde el público sabe de folclore, y lo más llamativo donde hay una formación parece que desde que nacen los niños en la música, vos no podes entender que un niño toque y mueva las manos porque no le coincide el cuerpo y la edad con lo que está tocando. Eso quiere decir que acá tenemos buenos músicos.

DG: - ¿Es decir que el músico que sale de San Juan o pasa por acá y se gana el público pasó la prueba de fuego?

NR: - Si, acá si al segundo tema no te aplauden bajate del escenario. Vos fijate que las grillas que hacen en los festivales en San Juan son con 22 artístas, algo imposible de meter, pero pasa que te dicen, 'dos temas y un bis', y si vos en esos dos temas no metiste aplausos te bajan.

DG: - ¿Y si lográs que te aplaudan te dejan más en el escenario?

NR: - Te dejan un poco más, es el plus que te da la gente. Por ejemplo hay festivales que no me gusta perderme, ya sea como artista o como espectador. Me pasa con las Peñas de la Familia en San Martín, porque tenés la gente cerca, porque los músicos son geniales.

DG: - ¿Cuándo empezaste a componer?

NR: - Siempre tuve la imprudencia de hacer las cosas, con un amigo que es de tu sangre, tu hermano Gustavo Gardiol. Con él jugábamos al handball y en guitarriadas con el equipo le preguntaba a tu hermano como se escribía, como se hacía una canción, como se empezaba. Y bueno empecé a escribir sin la experiencia y sabiduría que tengo ahora. Entonces empezó a producirme quien también lo hace a Jorge Rojas y me dijo que intentara grabar mis temas, pero yo le decía que no eran temas como los de Rojas justamente. Y el me decía que debía un día estar a la altura de Rojas y entonces empecé a escribir nuevamente y cree 10 temas inéditos y ese fue el puntapié para lograr cosas que no esperaba, por ejemplo con el tema 'Color Aquarela' estuve seleccionado en el Festival de la Música entre 2.000. Ese tema lo escribí con el 'Cuqui' Vega y fue un empujón a seguir escribiendo y creando.

DG: - ¿Cuál fue la respuesta de tu público?

NR: - La verdad que muy bien, porque como te decía el público sanjuanino es exigente y uno se tiene que reinventar. Entonces escuchan un tema nuevo y van y te preguntan de quien es la letra, de quien es el tema y una vez que se enteran que es tuyo la gente lo hace de ellos y creo que es la forma de quedar en el corazón de la gente. Me pasó con el tema 'Chamana de mi vida' que grabé con el grupo Omega.

DG: - ¿Cuáles son los sueños que tiene el Nano?

NR: - Yo creo que los sueños son cosas que Dios y la Virgen te sorprenden todos los días. Yo quiero darle a la gente todo lo fui haciendo estos años. Yo dejé arquitectura, yo nop quise irme de San Juan, yo pasé por otros grupos y bueno hoy trabajo con mis hijos y mi padre y eso no es lo mejor que me puede pasar y en trabajo con ellos en la música.