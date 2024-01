Esha: de la soledad a la compañía gracias a la música

Esha, es una artista con todas las letras. Desde crecer en el mundo del teatro hasta explotar todo su potencial gracias a la música. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Quién es 'Esha'?

Esha: - Soy artista, agradezco de haberme dado el espacio para crear, para mantener vivos los sueños

DG: - ¿'Esha' es en el ámbito de la música?

Esha: - Si solo en la música donde no empecé hace mucho, pero bueno con la banda que tengo ya estamos trabajando en el tercer disco

DG:- ¿Cómo llegaste a la música?

Esha: - Por una historia de amor, que tuve con quien hoy es mi productor de mis discos. Si bien actualmente somos amigos, lo conocí en un momento de mucha soledad cuando trabajaba en Jachal, entonces el me hizo conocer el mundo de la música, que es el mundo en el que trabaja y ahí conocí la música como espacio de sanación, y empecé a componer y luego viajamos a Buenos Aires y grabamos el primer disco y nos pusimos manija y grabamos un segundo disco. Fue conocerlo en un momento muy especial de mi vida, donde me acompañó en ese transitar con uno mismo y era un poco difícil.

DG:- ¿Cuál fue el impacto de la música en tu entorno?

Esha: - Fue muy bueno y loco, porque comencé con mucha inseguridad porque no sabía nada de música. Y escuchaba mucho a la gente que tenía experiencia porque sentía que no podía hablar de nada con ellos porque no sabía ni tocar tres acordes. Es por eso que también me cambié el nombre para subir al escenario. Pero una vez que entré al mundo de la música conocí gente maravillosa a quienes considero hoy en día parte de mi familia. Dos de ellos son Fabri Montilla y Nico Rodriguez, que son compañeros de banda desde que comencé. Entonces gracias a ellos dos y muchas personas más un lugar en la música maravilloso, un 'tomarse la vida con soda', un cambio de vibra.

DG: - ¿Cómo es tu proceso creativo?

Esha: - Generalmente cuando llega una canción, llega en un momento que necesito sacar algo, cuando mi mente está tan llena de pensamientos. Entonces todos esos pensamientos los traduzco en frases o también bueno surge de momentos que pasé en mi vida. Entonces una vez que escribo la canción, me pongo en busca de la melodía y la estructura. Entonces ahí me reuno con dos amigos como son 'Martes' y 'Germen' a quien les canto la canción a capella y ellos se encargan de encontrar la melodía que es mejor y después se suma toda la banda a dar su opiniones. Respecto de este último disco fue un vómito de cosas muy fuerte que tenía dentro mio.

DG: - ¿Qué pasa cuándo tocas tus letras ante el público?

Esha:- Estas canciones nuevas las hemos tocado dos veces ante el público, y bueno 'Esha' a dado un giro, porque pasó del POP al Punk, igualmente a la gente le ha gustado porque tienen como más 'power', tienen otra emoción y es como una liberación este nuevo género. Además muchas veces uno escribe pensando en lo que le pasa y después te das cuenta cuando la gente canta tus canciones que no sos la única que siente eso.

DG: - ¿Tenes otra faceta de artista como es el mundo del teatro?

Esha: - Comencé a los 11 años en el mundo del teatro, primero con comedia musical y después me metí más al teatro tradicional de la mano de Kummel y Massi. Luego estudié el proforado de teatro y actualmente dirijo algunas obras y actúo en otras como 'Romeo y Julieta'. Como directora estoy 'Ser o no Ser Clown' y 'Kubo', obras con las que recorrí muchos lugares y además fue muy fuerte crear y escribir obras. Soy muy agradecida de lo que me ha pasado, porque ser artista acá no es tan fácil, tenés que hacer como muchas cosas y además trabajar en otras cosas. Pero realmente disfruto mucho lo que hago y soy agradecida de lo que me está pasando.



DG: - ¿Además sos madre?

Esha: - Si la verdad que fue complicado llevar las dos cosas juntas. Me costó un montón de como combinar las dos cosas, pero bueno con el paso del tiempo fue encontrando una red de amigos y familia donde encontré contención y me ayudaron para poder ser mamá y artista. El dicho que dice 'se necesita una tribu para criar un niño', te diría que es verdad. Es real que la maternidad me agarró con mucho miedo porque estaba sola y no sabía como podía hacer, sin embargo estoy acá muy bien y realizandome