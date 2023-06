Andres Jones: el arte a través de la Inteligencia Artificial

Andres Jones es un artista sanjuanino por adopción. Desde joven le llamó la atención el arte y la tecnología. En plena actividad artística, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa

David Gardiol: - Andrés, artista digital y ¿eso que es?

Andres Jones: - Artista digital, es transmitir, lo que hace todo artista, transmitir cosas que salen la dentro, a través de una herramienta, el músico lo hace con sus cuerdas vocales, en el caso que cante, o con sus instrumentos y mis instrumentos digamos es la computadora, la placa de video y la potencia informática en general.

DG: - Exactamente cuándo apareciste en San Juan? ¿Cuántos años?

AJ: - Y ya hace 17 años. Y desde lo que llevo vivido en mis 40 años de vida, San Juan es lugar en donde más he vivido. Es la cuarta ciudad que me tocó vivir en la vida, la que más tiempo llevo y que seguiré acá, al final seguramente.

DG: -¿Qué es lo primero en lo que te metiste al mundo de lo digital?

AJ: - Mi Primer encuentro con el mundo digital fue con la XT80088, la primer PC. De hecho, el 88 es la primer PC conocida como PC. Y bueno, llegó a mi casa, me acuerdo yo era un niño de 8, 9 años y veía que en la pantalla que era amarilla y negra aparecían las letras que vos tocabas eso me hizo una conmoción cerebral, no lo podia creer. Que, bueno, hasta el día de hoy, no se termina, no me imagino mi vida sin una computadora, realmente.

DG: - En San Juan desembarcaste con la imagen, más que nada, ¿no?

AJ: - Sí, yo estaba estudiando cine y televisión. Y bueno, allá conocí a una sanjuanina y llegó a la bendición, mi hermosa niña Maite. Y entonces, yo me vine para acá para que ella tenga su padre, obviamente. Sí, así que estoy acá hace 17 años y ya me vine directo a trabajar, primero con Daniel Soler que me abrió las puertas, estuvimos largo tiempo y bueno, ya la vida empezó a generar oportunidades que se fue abriendo por distintos caminos.

DG: - Tu mundo digital, entonces, ahí empieza, de la imagen, del video y se empieza a ir para dónde?

AJ: - Claro, hice el test de vocacional me daba para la arte y para la tecnología. Y en cine encontré la conjugación de las dos cosas, tenía arte y el cine se hace con tecnología. Así que encantadísimos con la imagen y todo eso y empecé a estudiar, a trabajar, allá mucho. Y bueno, ya cuando vine acá, ya tenía un backup de trabajo y pude insertarme rápidamente, en el mercado audiovisual de San Juan.

DG: -¿Y tuviste las herramientas para desarrollarte acá?

AJ: - Bueno, ahí fue cuando tuve el primer contacto con la Mac de Apple, después de 2008 y ahí hasta el año pasado solo Mac. Ahora me he tenido que pasar a PC por necesidad tecnológicas,

DG: -¿O sea que la Mac se quedó y la PC la pasó?

AJ: - Y lo que pasa es que la PC tiene más potencia gráfica, tiene la posibilidad de tener una potencia gráfica que las Mac no la tienen. La Mac trabajan con otra tecnología que no sirve tanto para la inteligencia artificial de código abierto, que es lo que yo uso.

DG: - Bien, llegamos a la inteligencia Artificial

AJ: - Le dedico horas y horas, cuando no tengo trabajo estoy ahí investigando, y si no está la máquina trabajando en este momento, tengo la máquina trabajando en un modelo, está todo el tiempo,

DG: -¿En este momento etapa trabajando tú maquina mientras conversamos?

AJ: - Sí, dejo trabajando claro, porque el procesamiento para generar modelos de cosas... Está aprendiendo. Es el training del aprendizaje.

DG: -¿Y qué nos trae a nosotros los lejos, los que no sabemos nada de la inteligencia artificial? ¿Qué nos puede decir?

AJ: - Bueno, mira, antes que nada, he escuchado mucho y veo por ahí mucho que hay reiticencia en general. Ya cada vez menos. Me empiezo a cruzar con muchas personas que dicen, yo uso GPT, y te das cuenta que ya son usuarios avanzados y lo aplaudo me encanta. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar definitivamente, o sea, no va a pasar eso. El tema es que nos van a reemplazar las personas que usen inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en un trabajo, cuando tenga que contratar un editor o alguien, voy a preguntarle cuánto usa la inteligencia artificial como copiloto para sus tareas. Y si no la usa ya son muchos puntos negativos. Y si me es que sí, bueno, bienvenido. Empieza a pasar un poco a esos en algunos ámbitos. Y el tema es que lo abarca todo. La IA abarca, bueno, me contabas que lo usas como herramienta

DG: - Es una herramienta más, me encanta el concepto de copiloto.

AJ: - Sí. Porque si no sabe manejar el copiloto ayuda. Y si no sabes cómo comunicar, y sos escritor, por ejemplo, no está nada mal usar de copiloto a la IA, porque vos como escritor después le vas a ponerle humanidad que IA no te va a dar. Ahora están por salir estos editores que vos le das las tomas, escribiros algo y entiende todo. Te hace una edición automáticamente que es fantástico, de hecho la estoy esperando, y lo único que le vas a hacer los ajustes para humanizarlo a un trabajo que ya tenés previo.

DG: -¿Como si nos resistiéramos a la máquina de escribir?

AJ: - Siempre ha pasado, cuando apareció el celular yo era un joven idealista de 21 años y me resistía, después cuando apenas salió el iPhone fui de los primeros. Me acuerdo de salimos en Diario de Cuyo los primeros 3 que habíamos conseguido ese celular en San Juan la tecnología nos cambia.

DG: - Tantas horas que les has dado a la máquina y ahora te las devuelve

AJ: - Antes, por ejemplo, tenías que hacer un separador para un programa de televisión, entonces, tenías al conductor y si les acaban una foto bien con fondo un verde zafabas, pero si no, era recortar, cada contornito. Te pasabas media hora recortando. Y ahora en Photoshop vas a una herramienta que sabe de detectar a la persona y ya, fin, en 5 segundos lo tendré seleccionado, copias y pegas. Y ahora han salido herramientas nuevas dentro de Photoshop, que seleccionas y le pedís ya directamente, ya no hay que saber cómo comunicarse, con la IA más que saber, digamos, en profundidad. Al igual que la programación, GPT cualquiera puede programar, teniendo dos o tres conocimientos básicos.

DG: - Bueno, la parte humana de todo esto, ¿qué es lo que te mueve cuando digita el contexto?

AJ: - Yo siento una fascinación que, por momento, me pongo en duda, digo, está bien, no está bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy metido atraído en esto? Pero bueno, está, por supuesto están todas. Yo, por ejemplo, mi Instagram es como un lugar donde voy subiendo resultados del laboratorio. No, sé cómo hago pruebas, que subo, y voy compartiendo lo que voy haciendo, por ahí los que me siguen ya saben, digamos, el tipo de perfil en este sentido. Y bueno, ahí están volcadas en ese perfil, miles de horas de trabajo. Y ahí está toda mi humanidad. En cada publicación, por ahí, parece una cosita, este pasa rápido, pero detrás tiene muchas horas de trabajo. La IA, allá de que ayuda también te obliga a hacer muchas horas. Ahora no trabajo menos, al contrario, trabajas un poco más. Pero más eficiente resultaba.

DG: - Bueno, ¿qué esperamos de Andrés Jones para acá, para adelante? Y ¿qué te estás metiendo?

AJ: - Estoy como medio expectante de que va a pasar. Viste que hace unos meses atrás habían pedido que detengan los entrenamientos de las IA más potentes que GpT4. O sea, GpT4 hoy, hoy en día pagando, sale igual que Netflix, tenés GpT4, y es increíble. Ahora, ¿qué eso otro que han pedido que pareen?, no lo se

DG: -¿Estás con la intriga?

AJ: - Detengan estos seis meses para que la humanidad se pueda ¿qué?. Bueno, y eso no va a pasar. No pasó ni va a pasar. Entonces, se viene un cambio demasiado grande. Este año, cuando me acuerdo de bajar la salida de mi oficina, salgo del ascensor, 1 de enero, y se me cruzó por la cabeza y que este mundo no va a ser el mismo a fin de año. Y mirá todo lo que ha pasado a sido totalmente revolucionario. Cuando salió, 'Dali' que te crea una imagen, dije 'dentro de cinco años vamos a poder hacer esto en vídeo porque se ya hace un frame cuantos faltan para que haga 25 por segundos' y solo pasaron cinco meses y ya lo hace. O sea, están rápidos, están acelerados el proceso que yo te puedo confirmar, a fin de año esto, no va a ser el mismo. Vamos a estar ahí medio. Así que estoy como un poco en eso y tratando de estar actualizado a full, ahora se vienen las placas gráficas, está trabajando con placas gráficas cuánticas. La informática cuántica es lo que ya hace. En breve vamos a poder tener computadoras con trabajas de informática cuántica. En la informática clásica que es la que vivimos hoy en día, un bit puede ser un uno o puede ser 1 o 0. En la informática cuántica, que es la que se viene, un cuantum va a poder ser millones de cosas a la misma vez. No tenemos la capacidad para entender lo que va a pasar.

Ahora, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba el teléfono con cable, nadie imaginaba que vamos a poder vernos en una pantalla y hacer una video llamada o que por un canal de televisión pueden entrevistar a alguien a través. En breve ya lo de los hologramas de Stars Wars y todo eso con la informática cuántica va a ser una moneda corriente. Esas cosas se van a ver, yo creo que vas a poder tenerme a mí acá sentado, pero sin estar yo en carne y hueso. Bueno, yo creo que se están trabajando, ya he estado leyendo sobre estas cuestiones, y me han volado a la cabeza.

DG: - Y sale de esa dicotomía de 0 o 1

AJ: - Se viene todo ese y yo en lo particular estoy entusiasmado con poder hacer videos clips con el IA, ahí estamos trabajando, hecho en un proyecto con Gabi Davila, que venimos en una etapa de exploración, hace meses, pegamos mucha onda en la FNS. Hicimos una escena para la fiesta que era toda con IA.

DG: -¿Y él está haciendo música también con herramientas?

AJ: - Sí, él está también muy abierto al tema de la IA. Realmente para los músicos de fantástico la cantidad de herramientas que hay, esto es para todos las cosas para post-producción. No sé, yo sí te grabo tu voz antes, como locutor, había que saber cosas de sonido para ver convertir el sonido, hoy hay páginas que te másterizan el sonido en nivel Miami, ya está listo, grababa, subiste, sacaste el ruido, te amplifica, te lo está diciendo para máste izar música así. Él está ahí también con todo esa exploración. Las chicas de que trabajan conmigo me contaban que se cortó un día el agua y escribimos una nota con GPMT para OSSE y quedó perfecta, mejor que si la redactaban algunos de nosotros. Fue muy simple pusimos ideas y en un minuto tuvimos la nota.