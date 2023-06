Mama Ordán: el padre del reggae sanjuanino

Mama Ordán, o también conocido como Marcos, comenzó desde muy chico a escribir música dentro del género reggae, siendo el pirmero en imponer el género en la provincia. En plena actividad artística, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa

David Gardiol: - ¿Qué te trae por BAN?

Mama Ordán: - Bueno, estamos acá un poco motivos de difusión y este lío que es salir a defender un disco. Mi cuarto álbum como solista, que ando presentando, y ya estoy ahí con la capa, con el escudo, con la espada. Presentándolo, difundiéndolo y súper contento y feliz por un trabajo de dos años y medio de producción. Me lo tomé con calma esta vez y bueno, estoy muy contento por el resultado.

DG: - ¿Se puede hablar entonces ya de un músico en una etapa de madurez, con más paciencia para hacer algo?



MO:-Sí, porque mira, el primer disco en 2013 como solista, "Yes yes yes", había sacado hacía poco el último disco con Mama Perfecta, que fue "Liberate y bailá". De ahí, entre esa separación con Mama Perfecta, me puse a sacar ese disco que salió muy rápido. De ahí pasaron un año y medio, saqué mi segundo disco que fue "Respeto". Y entre el "Respeto" y "Volver a la base" pasaron siete meses. Lo guardé porque bueno, había que frenar de difundir más de lo otro. Pero yo lo tenía listo en el bolsillo siete meses después de haber sacado un disco como Respeto con 16 canciones, que se dio. Saque "Volver a la base", lo guardé y después lo presenté a partir del 2018. De ahí me quede a empezar a reproducir este álbum y después de una producción intensa, con Cristian Jorquera, con el que tuvimos épocas muy intensas. Fueron dos años y medio, de nueve canciones. Cada canción tuvo una producción muy fuerte, tuvo una aprendizaje anterior e hicimos grabaciones previas. Fue un disco que en su momento, se va a llamar Carísimo, también por lo que me estaba costando. Pero yo tenía mucha ganas de hacer un disco todo acá, porque mi disco anterior estaba todo producido en Costar Rica y lo amo y el resultado son lo que esperaba. Pero necesitaba darle más madurez y más tiempo a un disco que era super introspectivo, muy emocional. Y cuando trabajas con emociones que por ahí todavía están vivas en ese momento, hay que darle tiempo porque salir en caliente, como cuando te peleabas con tu mujer que decías, '¿Porqué dije eso?', con el disco me pasaba lo mismo. No voy a escribir esto así porque estoy sintiendo que esto es así y pasaba unos meses y decía, 'me parece un poquito por acá', volvíamos y regrabábamos y es un disco que le dimos mucho tiempo, mucha madurez a cada canción. Cada canción es una gran producción con la que nos fuimos también dandonos el lujo y el gusto por la seguridad que implicaba cada canción de ir mostrandolas. En estos dos años y medio, la primera canción que mostré fue 'Viernes y Verano' con un video increíble, que tuvo una muy buena aceptación y un poco empezaba ya a mostrar de qué se trataba todo esto que yo estaba tramando. Y ahí después vino 'Yeca', otro gran video clip con un temazo que también gustó mucho, después "Frío en la zona" y después vino "Humo". Son cuatro canciones con video clip que son parte de este álbum. Digo, me tomé mi tiempo en hacerlo pero también fui mostrando a lo mejor en formato simple, la gente entendía en partes porque lo que yo estaba diciendo, pero hoy con el disco como la obra, creo que la obra termina de darle contexto a cada una de estas canciones. Entonces por ahí se puede apreciar mucho más. Si te tomás 25 minutos, 10 segundos y escuchas el disco de la introducción al final.

Esto es un concepto que así me gusta hacer con los discos, pero también me encontré desde la época de Mama Perfecta hasta acá, que todos mis disco siempre tuvieron featuring, siempre con participaciones con otros. Y ahora que el feat está de moda, las canciones se hacen hasta de a cuatro, pero no pude porque esta vez el disco era muy mio, se llama "Marcos" y hacerte decir s vos cosas que estoy diciendo yo en este disco era muy trucho.

Si la introducción está cargo, la introducción es una presentación, que está cargo del Capitán Jungla, es un artista que admiro muchísimo de Chile, también colega del palo y está cargo ahí de presentar el álbum, pero el resto son todas canciones súper intensas.

DG: -Mira, para alguien que no conoce quien es Marcos Ordán, en pocas palabras como le decimos ¿qué tiene este artista y qué es lo que hace?



MO:-Y yo soy un apasionado por la música, empecé a escribir mis canciones a los 14 años, a los 18 años registré mi primer canción y de ahí que no he parado nunca ni en pandemia. Es algo que es una cosa que a mí me tiene muy atrapado. Entonces eso, un apasionado.

DG: -¿Cómo fueron tus comienzos?

MO:-Esos primeros años de escuela hice de todo desde Panky hasta lo que hago ahora. Después me fui como abrazando más el folclore de Haika y por ahí estoy mucho más relacionado con el mundo del reggae y del dánjo, que es música jamaiquina, pero ya latinoamericanaizada. Y bueno, mis discos van muy por ahí. Por ahí son más punchis del baile, pero por ahí también son más cosas más sociales o más emocionales. Pero este último disco que se llama Marcos vienen como a entrar en un momento de mis 10 años como solista, es el cuarto álbum solista, es el séptimo de mi vida musical, el séptimo legal, grave muchísimos discos más sino más. Pero es un disco que me muestra a mí haciendo lo que quiero, digamos, saliendo de la ortodoxia de cómo es el dánjo, como es el reggae, como suena en Jamaica, como suena en Europa, como debería. Si no haciéndo realmente lo que siento porque son materias que ya rendí muchas veces, el dánjo, el reggae, entonces, se parece mucho más en concepto, a lo que hacíamos con el Mama Perfecta, que era lo que teníamos ganas. Entonces son canciones que si pueden sonar, Joel, pero también pueden ir algo medio de Afrobeat o por ahí puedes saltar a un chachachá o puede tener algo del electro merengue, los 90 y pega esos saltos. Porque eso soy yo, digamos, tiene mucho que ver con todo lo que yo me amé de que empecé a escuchar músico.



DG: -¿Y quién te bancó de tu círculo cuando empezaste a hacer músico?

MO:-Mira, el primero que hizo el aguante, fui yo de principio hasta hoy. Yo me hice mucho el aguante a meterme en un mundo muy complicado donde 'te vas a cagar de hambre', son todo el tiempo, además de que la carrera es súper compleja y difícil, hay que lidiar con un montón de otras cosas, a las que fuimos derrotando y ganando todas esas batallas. Entonces, primero lo digo, no es el ego, lo digo también para los pibes que se encuentran en esas situaciones todo el tiempo, la música, y ya viviste. Yo digo con la música, no de la música, es algo que es parte de mi mundo, no son preguntas que me hago más, y entonces el que más puedo le ha dado a Mama Perfecta fuertemente. Y después, por supuesto, si mi familia, mi hijo, todas mis ex son parte de la vida, la historia, de gente que cuando ha estado al lado mío y cuando no ha estado muchas veces también me han apodido porque yo soy esto. Entonces, no hay mucha más opción.



DG: -¿Cómo es el circuito de un músico que vive en San Juan, y cómo es el circuito que se hace para vivir de la música y poder circular?

MO:-Hace muchos años que arrancamos a viajar con Mama Perfecta. Para mi viajar es como es el secreto número uno de difundir la música, darte a conocer en otros lugares, es como la neta, es por ahí. Y lo empezamos a hacer hace muchos, despues lo continué yo por mi cuenta, como solista, entonces siempre el plan es estar un poco en esas, un poco viajando y difundiéndolo.

DG: -¿Es chico el circuito?



MO:-Sí, es realmente es raro porque hay casi más músicos que, que público. Hay una demanda artística muy grande que todavía no puede ser respondida. Tenemos grandes artistas, grandes músicos, grandes bandas, grandes producciones que no tienen a veces donde un lugar, es real, no hay un lugar real. Me voy a cansar de decirlo, es el lindo a veces tocar en los teatros, pero en los teatros son para hacer teatros y el roquero, necesitado otra estructura. Los bares son para tomar birras, el restorant es un para comer lomo. Entonces, no hay y también hay que sacarle el romance a los fondos de las casas, no son lugares tampoco, para el desarrollo, son lugares, para el aprendizaje, para esas cosas, sí, pero, pero no son lugares reales. Entonces, no hay estructura, pasamos de un Hugo para miles de personas a Mamadera para 200 personas, no hay más, no hay estructura, entonces, básicamente se empieza a generar una dependencia con las producciones del Estado, que están buenas también para poder desarrollar, tu arte como corresponde con un sistema bien hecho, con buen sonido, con buen bagline, buenas luces, buenas escenarios, marco de público, está bárbaro, pero esto es pan hoy nada más.



DG: -¿Cuáles son tus próximas giras?



MO:-Ahora hacemos una gira porteña muy linda, que arranca en Junio, también haciendo el día del amigo Rasta, junto a un montón de colegas de altísimo nivel. Desde el Bahiano hasta yo



DG: -¿Cuál es tu proyecto ahora con el disco?



MO:-Bueno, un poco seguir, hay un par de videoclips que todavía están elaborando, en preproducción, para seguir difundiendo este disco que le quedan montones canciones muy lindas por mostrar, paralelamente a eso, terminando un EP, que es una celebración de mis 10 años, solo estas un EP de cuatro canciones, que es una canción de cada uno de mis discos, en forma de mega acústico. Eso es un audiovisual, son unos videoclips, en vivo, de una canción de mi primer disco, desde jazz, una canción de Respeto, una canción de Volver a la base, y una canción de mi último disco, que se llama como yo, Marcos. Eso es lo que está por salir a verdad también, así que he cargado de cosas por mostrar y por seguir laburando.



DG: -¿Y como vivís esa previa?

MO:-Mira, hay veces donde se disfruto un montón, la semana pasada hice el lanzamiento en el Chalet Cantoni, estuvo buenísimo, me acompañaron muchos amigos, amigos, colega, y fuimos a escuchar el disco, nos juntamos a escuchar el disco solamente, y estuvo increíble, y lo disfruté un montón, y son esas cosas que se disfrutan mucho, los show se disfrutan mucho, y los procesos dependen, y los procesos dependen, porque a veces son un caos, a veces es emocionante, a veces es desgastante

DG: -Bueno, acá es el momento q hablale a tu gente, o a la gente.

MO:- A toda la gente, porque la música que a mí me gusta hacer es para todo el mundo, y me pueden ir a encontrar y seguir en todas las plataformas virtuales, Spotify, YouTube, Amazon, iTunes, y también en todas las redes sociales también estoy en todas. Me buscan como Mamá Ordan, así como suena mamá sin tilde, y Ordán, si, muchas gracias, y bueno, espero que disfrute de mi música.