Diego Villegas: el folclorista que aprendió a escondidas

Diego Villegas, tiene una historia muy particular de como llegó la música a su vida. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Cómo es tu encuentro con la música?

Diego Villegas: - Yo comencé a los 14 años a tocar la guitarra de un primo mio que se llamaba Daniel, un primo no vidente, que dejaba la guitarra en mi casa y yo desde esa edad comencé a intrusiar y además escuchaba otros artistas entonces me empezó a gustar. Hasta que llegó un domingo, en un almuerzo familiar, sacamos la mesa donde comíamos los chicos y mi primo Daniel empezó a pasar la guitarra, hasta que me llegó a mi y comencé a cantar 'Cielito lindo' y todos empezaron a quedarse callados y preguntarme, '¿cómo, sabés cantar? ¿cúando aprendiste?', y yo les conté que cuando mi primo dejaba la guitarra yo me ponía a aprender. Ese fue mi comienzo con la música, después a los 21 años, tuve que dejar el fútbol por una lesión, estaba muy triste y mi mamá me decía que porque no me dedicaba a cantar. Fue así que formamos el priemr grupo de música que obligadamente se llamó 'Los Ramadas', porque con mi compadre, que además era ex compañero del secundario empezamos a tocar a escondidas en el parque, entonces un día llegó su novia desde España y no le creía que sabía tocar la guitarra como yo y la sorprendimos. Además en esa época se dio que unos chicos nos escucharon tocar en el parque de Mayo y nos invitaron a una Peña para un 21 de septiembre en el Ferro Urbanístico. Nosotros les aclaramos que solo sabíamos cinto temas y nos dijeron que no era para nada un problema. Llegamos esa noche era una Peña increíble donde tocaba por ejemplo Los Gajos de Pinono, Hinti Huama, el Chango Huaqueño. Pero tocamos tres temas y la gente nos pedía más, además Pascual Recabarren nos ayudaba dando mucha manija, es más el fue otro que me decía que me animara a tocar. Resulta que el día después de esa Peña, con quien era mi novia en ese momento, nos subimos a los famosos 'taxis por un peso' y venía escuchando folclore el chofer y una señora con quien compartíamos el taxi empezó a contar que la noche anterior había estado escuchando una banda muy linda y mi novia me decía que éramos nosotros, pero yo no decía nada porque me daba vergüenza.

DG: - ¿Y de ahí fue tu despegue musical?

DV: - Sí, luego pasé a 'Las Voces del Cacui', donde implementé empezar a tocar con pilchas gauchas en los shows, algo que desde momento no dejé de hacerlo. La verdad que usar pilcha gaucha en un escenario es otra cosa, 'tiene un no se qué'.



DG: - ¿Actualmente con quién estás tocando?

DV: - Desde hace unos años me dediqué al ámbito solista, por eso desde hace tiempo ya soy 'Diego Villegas, y su conjunto'. Ya como solista también comencé a incursionar en crear mis propios temas.

DG: - ¿Cómo empezó a salir el cantautor que tenías adentro?

DV: - Bueno una vez escuché decir a Argentino Luna, que la primera fuente de inspiración para un cantautor es la madre, y la pucha que tenía razón, porque mi primer canción fue inspirada por mi madre y mi abuela, 'Serenata para mi madre', después llegó 'Sentimiento Sanjuanino', donde gané el concurso de La Ventana (programa de TV de Juan Carlos Bataller) en la categoría Canción Inédita, luego compuse 'Eterna Flor', con la cual fui finalista en el Pre Cosquin en 2012 y otra que me gusta mucho es 'Recuerdos de mi abanico', que es para mi padre que ya no lo tengo conmigo. Esta zamba es además parte de un disco que presentaré en Cosquín junto al tema 'Devoción', que es un tema para la Difunta Correa.



DG: - ¿Cómo es tu proceso creativo?

DV: - Hay veces que se vienen las musas inspiradoras, hace poco escribí 'En tu ausencia', que se trata de una historia de un amigo Daniel Salinas que lamentablemente perdió a su mujer. Pero más que nada en la noche o cuando uno está solo se viene la melodía o la letra. Pero también hasta escuchando canciones históricas uno se puede inspirar. Hasta el momento tengo 17 canciones registradas.