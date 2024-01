Fabri Perez: los amigos, la familia y la música le salvaron la vida

Fabricio Perez nunca imaginó que iba a terminar siendo músico hasta que empezó la secundaria, mucho menos que la música años más tarde le iba a salvar la vida. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

DG:- ¿Cómo llega la música a tu vida en el que momento de tu vida?



FP: - Mira nunca tuve un familiar que viviera de la música, al menos que yo recuerde. Mi papá si tocaba la guitarra y mi abuela cantaba, pero nunca hubo nadie de mi familia que trabajara artísticamente.

DG: - ¿Pero si había música?



FP: - Si, música había mucha. Tengo tres hermanas, dos más grande y una más chica que yo, además de mi viejo y mi vieja y a todos les gusta la música. Entonces tengo el recuerdo desde muy chico que en mi casa se escuchara música todo el tiempo, todos los días. Era música para ir a la escuela, para volver, después en la tarde, mis hermanas comprando discos o casette. A eso sumale mis amigos que también escuchaban música todo el día y de distintos géneros también. Y por eso cuando tenía 12 años, que estaba por empezar el secundario un día iba por el centro con mi abuela, con quien tengo una relación especial, muy estrecha, me quedé mirando estos artistas callejeros tan tradicional de San Juan. La verdad que no recuerdo que fue lo que me hizo que me quedara mirando pero me quedé ahí viéndolo. Entonces mi abuela me preguntó que me había llamado la atención y la verdad no recuerdo que le contesté en ese momento, cuestión que poco tiempo después cumplí años y mi abuela llegó a las 7.30 con una guitarra de regalo y mi sorpresa era inmensa porque no sabía que hacer con ella. Cuestión que empecé las clases y en el Colegio Central Universitario habían talleres de guitarra y bueno saqué del placard la guitarra que tenía guardada desde mi cumpleaños y fui a aprender, porque habían distintos tipos de talleres, estaban para quienes no sabían nada como yo y después más avanzados.

Y cuando entré al taller la profe, que siempre la tengo muy en el recuerdo, y en el corazón, que me acuerdo que nos dijo, 'bueno, si pueden hacer esto, ya son músicos, ya están haciendo música', y yo sentí eso, para siempre, así que de ahí siguieron los talleres de guitarra y seguí tocando y me pareció fácil, y a mis amigos de banco, el amigo de a atrás, de más atrás, de el costado también tocaban algo, y fue como orgánico, o sea, en cada juntada de la secundaria siempre estaba la guitarra y ya la música fue inevitablemente parte de mí.

DG: - ¿Estabas conectado con algo?

FP: - Siempre me pasó que obviamente tocaba mucho la típica, tocaba Charly , Fito, y tocaba lo que en realidad lo escuchaba por ahí, lo que está sonando, pero también ya quería decir cosas, ya me pasaba en cosas, y que quería ponerle palabras, ya se te cae una melodía sin querer, cuando vas caminando de vuelta tu casa de la escuela, y bueno, y era así, ya obviamente que empecé a sentir que te empieza a gustar el color de tu voz cuando los cantas,y bueno, en eso, todo eso lo empecé a sentir ahí, la verdad que la verdad que la etapa de la secundaria, fue muy linda, y tengo ese recuerdo muy musical. Etapa para decir que la música no me iba a dejar nunca más, no lo vas a dejar de hacer hasta el último día, es muy probable que yo deje no de cantar, aunque sea para uno, para mí, estoy seguro que voy a estar a la cerca de la música.



DG: - ¿Y ahí mismo en el secundario, ya empezó la búsqueda, como formarse más en el mundo de la música?

FP:- Al año siguiente de que estaba en la secundaria, empecé la escuela de música, empezamos con mis amigos, de estos que te contaba que eran compañeros de banco, pero solo soportamos un año, y digo 'soportamos' porque en la esceula teníamos muchas actividades y se nos complicaba seguir el ritmo de los dos lugares. Igualmente nosotros teníamos ganas de salir a tocar así que armamos una banda, con solo con 14 años. Recuerdo que comenzamos tocando covers en la escuela y de pronto nos fueron llamando de otros lugares, hasta que un día la banda se separó, como banda no como amigos porque todavía seguimos en contacto y nos queremos mucho, solo que bueno algunos se fueron para el lado de la medicina, otros para la ingeniería, pero fue todo un camino juntos.

DG: - ¿Cómo fue, tu camino, entonces?

FP: - Después de la escuela, obviamente siempre con la música. Igualmente me tomó tiempo decidir que carrera universitaria seguir porque no encontraba algo que me gustara. Siempre me atrajo la comunicación, la literatura, la filosofía, la cultura, el arte, el cine, y bueno como que todo eso lo tenía la Licenciatura en Comunicación, así que me isncribí y empecé a estudiar y me recibí. Pero mientras estudiaba empecé a trabajar en la radio, el diario, la televisión. Además comencé a estudiar también bajo y ukelele. Pero el estar tan cargado de cosas, llevé la cabeza al límite y dejé el cuerpo de lado y me pasó factura. Con apenas 20 y poquito de años tuve que parar porque tuve una situación que me afectó la salud con ataques de pánico y ansiedad. Y a raíz de eso mis amigos, familia y conocidos comenzaron a decirme a que volviera a mis raices, a hacer lo que me gustaba porque había dejado todo. Entonces empecé a conectar de nuevo con la música, yo ya había escrito canciones, así que las retomé y se las empecé a mostrar a mis amigos y familiares porque soy bastante tímido. Y de apoco fui volviendo a lo que me gustaba que era la música, empecé a tocar con bandas que ya estaban más consolidadas y empezó a ser mi espacio de expresión. Hay muchos que lo toman como un trabajo salir a cantar, pero para mi es todo, es el lugar donde hay risas y llantos, el lugar de expresión y donde lo doy todo.

DG: - ¿Ahí surgió el artista?



FP: - Bueno como te contaba estaba con mis temas que había escrito y dos amigos, uno que estudiaba cine y otra que estudiaba comunicación me dijeron que me iban a pagar la grabación de uno de los temas y me iban a hacer un videoclip. Yo en ese tiempo no tenía un peso porque era estudiante universitario y además había dejado de trabajar por mi problema de salud. Entonces fuimos grabamos el la canción con el video, y lo subimos a You Tube y otras páginas de música y de apoco la gente me fue conociendo así. De ahí el segundo paso era empezar a tocar en público y mis amigos nuevamente comenzaron a empujarme para que anime y cuestión que armaron una presentación hasta con proyecciones y el lugar se llenó de gente.



DG: - Tus amigos te devolvieron lo que vos en algún momento hiciste por ellos

FP: - Si yo veía a mis amigos y decía, 'que hacen estos locos acá conmigo'. Lo curioso que después de mi debut, alguien me vio y me llamó para tocar en un evento y después tuve una convocatoria para otro lugar y en un mes terminé tocando en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria para 500 personas solo con mi guitarra. Que después de esa show ya me dijeron que le pusiera un poco más de empeño al escenario (risas). Pero lo que rescato de esa época fue que mis amigos y mi familia siempre me estuvieron apoyando porque todavía yo no estaba bien conmigo por esa situación de salud que me había tocado atravesar. Pasa que en los tiempos que corren a uno le exigen tener que ser el mejor amigo, el mejor hijo o el mejor empleado o ser perfecto y aveces no se puede, uno es lo que es, a veces hay días mejores y otros no, y para mi fue darme cuenta en ese proceso donde también me di cuanta de que mi familia y amigos estuvieron ahí para ayudarme.



DG: - ¿Hoy te encontrás en lo colectivo también con la música?

FP: - Si siempre fue así. Desde mi primer disco que lo grabé en 2014, dicho sea de paso me demoré bastante en sacar mi disco, siempre fue todo muy participativo. En aquella oportunidad trabajaron unos 30 artistas solo contando músicos, porque también colaboraron ilustradores, artistas plásticos, fotógrafos, etc. Mi primer disco tuvo tres temas y por ejemplo cada merecía tener una tapa propia así que convoqué a tras amigos que son artistas plásticos, actualmente hasta reconocidos internacionalmente, y les propuse sortear los nombre de los temas y que ellos crearan una ilustración con lo que les transmitiera el nombre sin escuchar la canción. La verdad que el resultado fue increíble porque hicieron obras que algunas están actualmente en exposición y nacieron de ese juego que les propuse. Porque para mi todo esto es jugar con todas las aristas, siempre lo pensé así. Y cuando saqué a la venta el disco, porque en 2014 todavía se vendían discos, el comprador elegía cual de las tres tapas prefería para llevarse. Y otra cosa que pasó con ese disco fue que por ejemplo las guitarras de los temas los grabé casi sin pensar porque un amigo y productor como es Danilo Espejo me propuso un día ir a su estudio y probar grabar y salió tan bien que quedó. Es más en algunos temas se escuchan algunas risas porque en serio siempre siento que estoy jugando.