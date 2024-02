Angelo Muñoz: el más cubano de la música sanjuanina

Angelo Muñoz es guitarrista, productor, pero además es 'trescero', algo inédito en la música de nuestra provincia. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - ¿Cómo te definís como guitarrista o productor?

Angelo Muñoz: - Guitarrista, productor, también canto, pero primero agradecerles por esta visibilización de los artistas locales esta buenínsimo que suceda, que haya como un registro, así que felicitarlos por la iniciativa. Yo siempre he sido guitarrista de chiquito nací con la guitarra literalmente, mi hermano también es un guitarrista muy conocido en el ámbito folclórico y bueno literalmente soy músico por él



DG:- ¿A qué edad comenzaste a tocar la guitarra?



AM: - Mi mamá me puso la guitarra de los cinco años en mis manos, igual que a mi hermano, que él me lleva 14 años y ella es como la impulsora de la música de nuestras vidas

DG: - ¿En tu casa se escuchaba música?



AM: - Sí, mucha música, mucho bolero, mucho bals peruano, ya que mis viejo son chilenos, mucha música de los Ángeles Negro, los Iracundos, todos los de esa época de esa 'nueva ola' (risas), puedo tocarte cualquier tema de esos. Además de mucha música se escuchaba fuerte, sino no es música. Después crecí, cambié de género y en casa siguieron respetando los gustos, los espacios y también el volumen, mirá que tuve mi época de metalero y son otros decibeles. Pero yo me defino como guitarrista y trecero, porque tocó un instrumento que se llama '3 cubanos' que es el que tocó en una orquesta de salsa que tenemos, 'Son en Fa' y ahí tocó este instrumento afrocubano, un instrumento que tiene 3 cuerdas dobles es como una adaptación de una guitarra más chiquita y tiene 3 cuerdas dobles de acero es el predecesor de lo que hace el piano en la salsa y el Latin Jazz, va con el tumbado, es complejo tocar porque tenés que hacerlo con púa, no se puede tocar con los dedos porque las cuerdas están separadas en pares entre si.

DG: - ¿Cómo aparece ese instrumento en tu vida?

AM: - Nosotros con mi hermano hacíamos temporada en Cosquín, tocábamos música instrumental, eso lo hicimos desde el 2008 hasta 2015. Todos los años hibamos a hacer temporada para tocar y a vender discos cuando todavía existían discos y el primer año que fuimos en 2008 conocemos a un cuarteto que hacía música cubana y un hombre tocaba ese instrumento y cantaba, otro tocaba el bajo, otro tocaba el saxo, y otro percusión que parecía un pulpo por el set que armaba. Yo mientras tanto flasheaba con ese instrumento, porque si bien he escuchado mucho el grupo cubano 'Buenavista Social Club' ellos no tocan con '3 cubano', 'laud cubano'. Entonces con esta banda pasamos todo el verano, además quien tocaba el 3 cubano era hijo del guitarrista de Julio Sosa, y fue él quien me regaló el '3', un violero tremendo también y cuando ya se estaba terminando la temporada me dice 'che pibe ¿te gusta el instrumento?', sí le digo la verdad que si bueno, 'yo te voy a regalar uno', me dijo, al mes me mando su primer '3 cubano' con una carta súper emotiva y ahí lo tuve al instrumento guardado más o menos 7 u 8 años hasta que con Fabri Carbajal que es el cantante de la orquesta, me dice, 'che negro podríamos armar algo, yo vivo con un percusionista tenemos tenemos un trompetista' y bueno ahí empezamos a armar los 'Son en Fa' que hace poquito estuvimos tocando en el teatro y bueno fue una linda experiencia y además comenzamos a fusionar lo cuyano con estos ritmos centros americanos, es decir la poesia cuyana y la melodía con los rítmos de centro américa

DG: - ¿Sería como inyectarle más alegría a la cuyania?



AM: - Exacto, por ahí no se lo toman tan bien pero bueno está hecho con mucho respeto. Soy muy cuyano y en 2017 cuando ganamos el pre Cosquín lo hicimos con una banda que hacía música cuyana fusión, porque tenía bajo, tenía batería, porque también tenía jazz. Además yo creo que también sirve como forma que la música de nuestros artistas llegue a otros públicos, pones en valor a esos artistas y le das una toque de frescura a su obra



DG: - ¿Cómo fue meterse en el mundo del 3 cubano?

AM: - Mirá soy guitarrista y trescero. Con el 3 le he grabado al Fabri Perez, a los Cañizos, a Carlota de Belautegui, que ha ella le grabé una reversión de un tango que lo convertimos en rumba. Porque el 3 tiene esa resonancia justa y rítmico claro, lo sé que el 3 tiene una frecuencia totalmente distinta a los demás instrumentos entonces queda bien, suena como una especie de madolina, pero con más cuerpo, es muy notorio el timbre a la hora que suena, digamos, algo distinto esta sonando poco convencional



DG: - ¿Y en tu otra faz artística de productor?



AM: - Muy bien, soy productor de eventos en vivo. Es decir los cantantes, sobretodo solistas, cuando tienen que hacer un show, yo me encargo de conseguir los músicos para formarle la banda que los acompañará en el escenario



DG: - ¿Los músicos que te piden los artistas a los que producis, los conseguis acá en San Juan?



AM: - Si se consiguen en la provincia, justamente uno de los casos es mi baterista que además es amigo a veces viaja al sur a realizar otros trabajo y salís a buscar a otro y encontrás.



DG: - Que bueno que vos que sos del palo artístico reconozcas que hay buen material en la provincia

AM: - Es que tenemos muy buenos músicos en distintos instrumentos entonces sea el género que sea para el que los busques vas a encontrar músicos de excelencia. Te digo que se puede trabajar tranquilo acá en San Juan por la calidad que hay. Por ejemplo en el 2022 nos tocó participar del Concierto de las Americas y fuimos los que abrimos el show antes de la Delio Valdez y lo hicimos te diría en las mismas condiciones de sonido que ellos.



DG: - ¿Qué crees que no te he preguntado?



AM: - Mirá me gustaría recordar a la banda de folclore que tuve hasta el 2017 que se llamaba 'Duende Fusion'. Con esa banda ganamos justamente el Cosquín 2017 y desde ese año ninguna banda o artista sanjuanino pudo vovler a ganar. Y la verdad que hacíamos un folclore muy lindo que recomiendo volver a escuchar, es más en la actualidad la música de esta banda que tenía fuera de la provincia y me llamaron de San Luis para pedirme un gato instrumental que escribió mi hermano y la verdad que me tenía que poner a buscarlo así que le pedí que se comunicara con el maestro que teníamos. Pero la verdad que fue muy linda banda

DG: - ¿Qué esperas para tu futuro?

AM: - Mi deseo es poder recorrer el mundo girando con la banda que tengo actualmente.