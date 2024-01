Alejandra Lloveras: la 'madre' y 'abuela' del ballet sanjuanino

Alejandra Lloveras, es una artista con todas las letras. La autodenominada 'balletomana', junto a su socia es la artífice de que San Juan tenga grandes bailarinas de ballet brillando en el mundo. En plena actividad, pasó por Benditos Artistas Nuestros para someterse ante las preguntas de David Gardiol. Él, como artista todo terreno esta vez se puso el traje de entrevistador. Disfrutá de la entrevista completa.

David Gardiol: - Bueno, a mí me encantaría saber desde la curiosidad. ¿Cómo fue tu inicio con la danza y cómo era la danza cuando empezaste en San Juan?



Alejandra Lloveras: - Bueno, yo bailo desde que tengo siete, ocho años, por supuesto. Y después hice toda mi carrera con Nebita. Me recibí ahí después, formábamos el Valet de Cámara de San Juan y el Ballet Forclórico, que lo inició ella. Este, nuestra gran maestra de la cual aprendimos tantos.

DG: - Digamos el nombre completo, porque hay gente nueva.

AL: - Nebita Alladio de González. Fue la directora y creadora del estudio Pablova. Y después, bueno, nuestra gran referente maestra de siempre. Y después, cada uno decidimos hacer nuestras carreras. Perfeccionandonos, afuera. Yo estuve mucho tiempo viajando a Buenos Aires, viajaba a Estados Unidos, a Brasil. Todas las veces que yo podía irme para estudiar y capacitarme, lo hice, inclusive, hasta el día de hoy, con 60 años seguimo perfeccionandonos. Después decidimos con Celina Castro, una de mis amigas, socias y compañeras del ballet, armar y formar Estudio Uno. Porque creíamos que bueno, necesitábamos una identidad y una mirada, darle un giro, un vuelco como importante. Y a lo que nosotros creíamos que tenía que suceder en la danza. De hecho, al poco tiempo, nos vinculamos con grandísimos maestros, como Adolfo Colque, Estela Herman que era una bailarina que vino de Europa. Nos dio vuelta a la cabeza y agarró y nos desarmó. Y nos volvió a armar como bailarinas. Y con la mirada de cómo queríamos ver la danza. Y veíamos que bueno, si bien, éramos apasionadas, pero veíamos que distabamos mucho de lo que se podía ver en ese momento a nivel, inclusive Buenos Aires o a nivel Europa. Porque cuando vos veías otro tipo de trabajo, decía, 'ah, ok, hay que empezar a trabajar'. Y lo hicimos, así con muchísimo, muchísimo de esfuerzo. Yo tenía 21, 22 años, seguíamos bailando, pero a la vez seguíamos con esta creación que fue Estudio Uno. Y empezamos a formar grandísas bailarinas del cual, una de nuestras primeras camadas de bailarinas que se convirtieron en profesional es Victoria Balanza que estuvo en el ballet de Julio Bocca mucho tiempo, en el Argentino de La Plata. Y hoy es Directora Artística del Bicentenario. Vicky salió directamente del estudio. Y actualmente, te imaginas que en casi en 38 años, hemos cumplido 38 años con Celina en el estudio, formando un millón de personas. Creo que ya se va a recibir la camada 26 de egresadas. Y por supuesto, no todas terminan como bailarinas profesionales, porque es una carrera bastante piramidal, te podría decir. Pero yo siempre digo que la danza y sobre todo el ballet te forma para el resto de la vida. No se puede comparar, yo respeto las otras danzas, es más estudié contemporaneo, jazz, jazz contemporaneo, oséa, de todas las modalidades, las formas que decidí tomar y pasar el movimiento por mi cuerpo, te puedo decir que el valet es el mejor, yo soy una 'balletomana' apasionada,de hecho, sigo trabajando en mis clases, que son de valet en la actualidad. Y siempre fueron así. Te puedo decir que el ballet es otra cosa. Tiene otro peso. Es más sistemático, sumamente exigente. Te da orden en la vida. Siempre les digo las niñas, 'no me importa si van a ser bailarinas profesionales, pero que esto les quede para el resto de la vida', y creeme que así es. Porque hoy somos maestras abuelas. Ya tenemos las nietas de nuestras niñas. Las hijas de nuestra alumna. Por eso decimos que somos abuelas. Hemos sido madres y ahora abuelas de nuestras alumnas. Y eso es maravilloso. Por eso es como que realmente no podés dejar de exigirte, por decirlo así. Es una tarea como una escuela. Nosotros tenemos escuela. Es escuela en danza clásica y es escuela en danza contemporánea. Donde formamos no solo bailarinas profesionales o que van en proyección a hacer bailarinas profesionales, sino que ya tienen la carrera con una capacitación y habilitación para, por supuesto ser independiente. Y hoy se está usando mucho en los colegios buscando maestras de danza para las actividades artísticas culturales. Se están poniendo otras modalidades en colegio y que me parece fantástico. Tiene mucho para dar, tiene mucho para dar, mucho, mucha información ahí. Y muy felices de nuestra labor, porque es un labor como te digo que no terminamos nunca. Ya tengo colegas de mi edad que están como decidiendo dejar, nosotras, no sé dónde sacamos fuerza, siempre se lo digo a Celina, pero Dios mío cada vez con más proyectos, con más cosas, empiezan a aparecer cosas nuevas. Si no entras dentro de ese sistema quedas muy rápido, excluido. Esto no es como sentarte decir, 'bueno, ah, listo, no estudié, que en todo el año, me pongo a estudiar y saco una meterias', no, esto es tan sistemático y tan estructural que si vos no lo aplicas y estudias todo el tiempo, es como que quedas desfasado de lo que se está sucediendo. Por eso estamos en los circuitos internacionales de concursos, donde tenemos la posibilidad de ubicar y de darle la posibilidad de estas niñas que quieren tener esta proyección como bailarinas profesionales. El sanjuanino y la sanjuanina es de por sí una persona muy hábil en el canto, en la danza, y es poder saber cómo guiarlos para eso.



DG: - Y darles las herramienta

AL:- Por supuesto, y la exigencia que claramente es muy exigente, claramente no es una disciplina que se puede hacer una vez en la semana, y si lo haces así no vas a llegar a eso, ya tenemos una niña de que cumple años, 15 años, Julian Asiari, que ya está en el American Ballet, de New York, en la escuela de la América, tenemos a Bianca Valverde, que está en la escuela de Cintia la Barona en Suiza, bueno, niñas en el Teatro Colón, como Agostina Munisaga también, por nombrar las últimas de este año. Por eso estamos orgullosísimas porque somos, podría decir, la única escuela privada que ha llegado a lugares así internacionales y a lugares muy difíciles de entrar además de ser del interior del país. Además ni te cuento la cantidad de chicos que cuando estuvieron salieron y entraron al Teatro San Martín, que hoy tenés la mayoría de maestros del contemporáneo que tenemos acá en la provincia. Bueno, 38 años, imaginas que tenemos un montón de cosas como para contar y de haber vivido y esperemos seguir teniendo la fuerza, la capacidad y el amor y la pasión están intactas. Ahora la edad (risas), por eso tratamos de rodearnos con de gente maravillosa que tenemos en el equipo, en el estudio de maestros que, absolutamente todos, con la misma mirada, que egresaron del estudio, chicas que sigen perfeccionandose, que han estado fuera, que han vuelto, y que seguimos trabajando en conjunto y que son nuestros sostén para poder darnos un mano, sostener en las clases y seguir estudiando. Estamos permanente en capacitación, tenemos de 2 a 3 maestros invitados anualmente para capacitar alumnos, a maestros, a toda la provincia, o sea, no paramos, no paramos absolutamente, pero de eso se trata, porque como te digo, si realmente uno se queda en la comodidad, es como, bueno, cae en el error, seguramente. Creo que todas las profesiones pasa lo mismo, pero en la danza es como que, como también no sirve la referencia de volver a las fuentes.



Un maestro me decía, han pasado tantos maestros, he tenido tantos maestros maravillosos, tantos grandísimos maestros, que, que hoy con edad, me remito a estas enseñanzas, tan básicas como decir, 'bueno, ¿cómo me siento?, primero tengo que sentirme antes de empezar a ejecutar, antes de que se debe ver, que es más importante que levantar una pierna o de girar, como estoy, como me siento, donde siento el peso de mi cuerpo, que es la danza para mí, como me como me presento en cada clase, que es lo que doy en cada clase', y un poco es lo que hoy mucho más allá de la técnica, que ha evolucionado, pero tremendamente, porque si me remito a cuando empezamos hace 30 años, ahora son bestias, o sea, se asemeja más, ponele, a la gimnasia artística, que a lo que es el ballet, y eso también hay que cuidarlo porque tenés chicas, que pueden llegar a hacer cosas maravillosas, pero pierden la esencia del artista, no se vuelve otra vez a eso, al 'como me siento, que es lo que puedo dar con esto que soy, con esto que tengo, con estas piernas, con esta estructura, con estas posibilidades', creo que la danza es habilitada, y es habilitante a todos los seres humanos, el tema es poder encontrar esa esencia de cada chico, de cada persona que va a buscar eso, y potenciar. Yo siempre les digo a las niñas siempre, porque mis clases no son solo de ballet, me pongo a filosofar y hago analogías de lo que sucede, lo que somos como sociedad, el ballet siempre les digo, 'el ballet, nos enseña como sociedad, si yo me cuelgo de la de al lado o de la que sabe, ¿en qué qué colaboré?', mis clases son esas, no solamente técnicas.

Las técnicas van cambiando, las mentalidades van cambiando, un chico de hoy, tenés que ver como lo contagias, para que esté agarrado a una barra, dos horas, seis veces al día, saliendo una clase y entrando en otra. Nuestra escuela, Estudio Uno, es exigente, vamos a la exigencia, elijamos o no esto como profesión, pero somos funcionales a lo que pasa hoy, a un teatro del bicentenario, una Fiesta del Sol, a la gente que quiere irse afuera, hay que pensar o por lo menos nuestra propuesta es esa, es ser funcional a la calidad a la exigencia y a lo lograrlo, entonces como haces para que un chico se sienta incentivado desde ese lugar, es muy difícil, siempre yo les digo, 'chicas son muy valientes' hoy es mucho más fácil, yo tengo mi gran maestro referente Raúl Candal, gran, gran maestro de maestro, de grandes figuras del mundo, que hasta la actualidad sigo trabajando con él, y él dice, '¿qué creen que esto fast food?', entnder que el paso se va a aprender rápido, ya no existe eso, hay gente que está habilitada para hacerlo más rápido, y hay otro que tiene que laburar mucho.