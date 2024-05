Alfredo Cornejo: ‘No explotar el cobre sería un pecado’

Recién bajado del escenario de la Expo San Juan Minera 2024, donde junto a sus pares decretaron el inicio de la Mesa del Cobre, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, sostuvo que no explotar los proyectos de cobre que tiene cada provincia sería un pecado.

'No explotarlo y no sacarlo rápidamente sería un pecado capital para la Argentina, puesto que las provincias son propietarias de ese recurso', precisó el mandatario mendocino, en su defensa a la Mesa del Cobre, de la cual fue uno de los últimos en unirse.

Sobre la presencia de gobernadores de distintos colores políticos, Cornejo precisó que todos estos actores han tenido una lectura 'muy positiva', puesto que la minería debe ser una política de Estado y no de un gobierno. 'Todo el mundo entiende que la minería es una ventana de oportunidades y Argentina no puede dejar pasar esta oportunidad, los números son muy gráficos, por ejemplo, el país vecino exporta más de 50 mil millones de dólares anuales y nosotros solo 3 mil millones de dólares, por lo que insisto, la Argentina no puede dejar pasar esta oportunidad'.

El mandatario mendocino indicó que en su provincia están retrasadas en buscar la licencia social, como así también en realizar la exploración. 'Esta potencialidad ya sabemos que la tenemos hace mucho tiempo y hemos dejado pasar una oportunidad enorme. Si hubiésemos ganado esa oportunidad como lo hizo San Juan, tampoco podríamos estar con proyectos de exploración porque las dificultades macroeconómicas del país no han permitido proyectos de financiamiento de altos montos', sostuvo.