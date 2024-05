Allende sobre la Mesa del Cobre: ‘Ojalá sirva para que lleguen los capitales necesarios’

En el segundo día de la Expo San Juan Minera 2024, a minutos de que un grupo de gobernadores firme la Mesa del Cobre, Walberto Allende, diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, expresó el deseo de que con esta iniciativa pronto un proyecto minero del país comience a ser explotado. ‘Este proyecto viene a cambiar algo, ojalá sirva para que lleguen los capitales necesarios’, precisó.

'Este proyecto viene a cambiar algo. Nosotros siempre nos pasamos hablando del potencial minero de la Argentina, pero no lo concretamos. De hecho, en este momento el país no tiene ninguna mina en explotación, sino que están en estudio, en explotación y lo que necesitamos es explotar la reserva mundial de cobre que es Argentina. Nosotros no tenemos mina en producción, por lo que espero que esto pueda servir para que lleguen los capitales necesarios y poder dentro de pocos años que San Juan tenga una mina de cobre en producción', expresó Allende.

Sobre la feria y la organización de San Juan, el nuevejulino manifestó: 'Es una feria excelente porque cuenta con la presencia de tantos gobernadores para firmar la mesa del cobre, además la presencia de embajadores, empresarios de distintos países del mundo interesados en lo que puede ofrecer la minería en Argentina, pero particularmente en la provincia de San Juan', expresó el diputado nacional.

Sobre las voces en contra del RIGI provenientes de actores que pertenecen a la industria minera, el legislador nacional indicó que en el seno de la Comisión Minera recibieron inquietudes. A su vez destacó la poca posibilidad de sugerir o intentar cambios en el famoso artículo de la Ley Bases, para pulirlo y así atender a las demandas de varias provincias y sectores del rubro, acusando al oficialismo de un acto de autoritarismo en el tratado previo.

'Hemos hecho llegar las distintas inquietudes que hemos recibido de los distintos sectores del empresariado sanjuanino y las distintas cámaras proveedoras de servicio del país a través del senador Uñac. Va a ver modificaciones todo indica que van a ver modificaciones', expresó Allende. Luego señaló que están trabajando en cambiar artículos del RIGI que protejan la industria nacional, a los proveedores locales. 'Queremos que los locales tengan participación y que esté asegurada en la ley, para que no quede a merced o criterio de las empresas. Hay que seguir potenciando nuestras pymes', precisó.