El próximo 13 de noviembre, Netflix lanzará “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una serie documental que revisita uno de los crímenes más estremecedores de la última década en Argentina. A través de tres episodios, la producción dirigida por Martín Rocca propone una reconstrucción minuciosa de los hechos ocurridos en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando un grupo de jóvenes golpeó hasta la muerte a Fernando Báez Sosa frente a un boliche de Villa Gesell.

La serie —realizada por Fábula, productora reconocida por su trabajo en cine documental— combina testimonios exclusivos, material de archivo y fragmentos del juicio oral que culminó en las condenas a los responsables. Según adelantó la plataforma, el documental ofrece una mirada amplia que incluye las voces de los padres y amigos de Fernando, de periodistas que siguieron el caso desde el primer momento, y de algunos de los condenados por el homicidio.

Rocca, en declaraciones difundidas por Netflix, explicó el enfoque del proyecto: “Nos propusimos entender no sólo qué pasó aquella noche, sino también qué dice de nosotros como sociedad. La historia de Fernando es dolorosa, pero también nos interpela sobre la violencia y la empatía que estamos perdiendo”.

El caso, que en 2020 sacudió la conciencia colectiva, marcó un antes y un después en la conversación pública sobre la violencia juvenil y el rol de la Justicia. En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó prisión perpetua para cinco de los acusados —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi—, mientras que los otros tres —Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi— recibieron 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

La sentencia fue ratificada en marzo de 2024 por la Cámara de Casación bonaerense, aunque con una modificación en la figura penal: los jueces descartaron la alevosía pero sostuvieron la premeditación y la participación conjunta de los acusados, conforme al artículo 80 del Código Penal. Las defensas apelaron, y el expediente se encuentra ahora bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

El documental no solo revive el impacto de aquel episodio, sino que busca abrir un debate más amplio sobre la violencia estructural, la justicia y la memoria. “Esta historia es, ante todo, un homenaje a Fernando y una advertencia sobre lo que no debemos volver a naturalizar”, resume Rocca.

Con “50 segundos”, Netflix incorpora al terreno audiovisual uno de los capítulos más dolorosos y debatidos de la Argentina reciente, transformando la crónica judicial en un relato cultural y social que interpela a todo un país.