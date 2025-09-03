«Apunta, dispara», lo nuevo de Flor Vigna

Este martes 2 de septiembre, la cantante y bailarina Flor Vigna lanzó su nuevo sencillo, "Apunta y Dispara", una pieza musical que causó revuelo en las redes sociales. La canción, producida por Omar Varela, se presenta como un claro mensaje de empoderamiento, con una letra que apunta sin rodeos a las "Tatianas".

El término "Tatianas", popularizado por el influencer Martín Cirio, se utiliza para referirse a las mujeres que se involucran sentimentalmente con la pareja de una amiga. Con frases como "No me llevo bien con Tatianas", Vigna busca marcar una postura firme y sin concesiones.

El tema tuvo una gran acogida en sus primeras horas de lanzamiento, superando las 12 mil visualizaciones y acumulando más de 4 mil "Me gusta" en menos de tres horas. Vigna compartió su gratitud con sus seguidores, dejando un emotivo mensaje debajo del videoclip: "Gracias por estar acá, es muy importante para mí".

Perseverancia sobre todo

En una reciente entrevista con Martín Cirio, Flor Vigna se sinceró sobre los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito. "Yo siempre empecé perdiendo", confesó, recordando sus inicios en el mundo artístico. La cantante relató cómo, desde los 11 años, asistía a castings y audiciones sin obtener resultados positivos, una situación que se mantuvo durante cinco años.

Sin embargo, su tenacidad fue clave. Tras años de rechazos, logró entrar a programas como Combate y el Bailando, donde también experimentó derrotas iniciales, pero que finalmente la llevaron a la victoria. "Siempre arranco perdiendo yo, por eso si insisto y mejoro, con el tiempo la vida me da la recompensa", reflexionó, demostrando que su carrera musical es un reflejo de su convicción de que la perseverancia es el camino hacia el éxito.