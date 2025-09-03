«Bailar temprano», una propuesta distinta para disfrutar de la música

La escena cultural de San Juan se prepara para una tarde de música y arte con un nuevo evento en un entorno histórico. Este sábado 6 de septiembre, a las 18:00, el Chalet Cantoni Casa Cultural abrirá sus puertas para recibir a "Bailar Temprano: Pop Sunset", una propuesta que invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia multisensorial al atardecer.

El encuentro reunirá a distintos artistas y géneros. La música en vivo estará a cargo de Fabricio Montilla Full Band, que ofrecerá un show enérgico para encender la pista. Complementando la propuesta sonora, el DJ Rokers estará a cargo del "Vinilo Set", una sesión especial que promete un viaje en el tiempo con los clásicos más icónicos de las décadas de los 70, 80 y 90.

Además, el evento contará con la participaci��n de Yeguas Sagradas, un colectivo de artistas que realizará una intervención performática para sorprender al público y ampliar la experiencia más allá de la música. La jornada se completará con propuestas gastronómicas que acompañarán a los asistentes durante el atardecer.

Las entradas para "Bailar Temprano: Pop Sunset" pueden adquirirse a través del siguiente enlace: https://acortar.link/9kXJTp.

El Dato

“Bailar Temprano”

Sábado 6 de septiembre, 18 horas

Chalet Cantoni Casa Cultural

Entradas: Disponibles en línea al 2644 54-5009