“Belén”, la película argentina precandidata al Oscar y al Goya

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Argentina ha tomado su decisión: “Belén”, el aclamado segundo largometraje dirigido por la actriz Dolores Fonzi, será la cinta que represente a nuestro país en la carrera por el Oscar 2026 (Estados Unidos) y el Premio Goya (España).

El anuncio oficial fue realizado este miércoles 24 de septiembre en la Casa de la Cultura por la legendaria actriz Graciela Borges junto a Hernán Flindling, presidente del organismo, despejando la incógnita entre otras precandidatas como "Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado", "La Mujer de la Fila", "Homo Argentum" y "Gatillero".

La historia real que conmovió a Fonzi

El filme se basa en la historia real de una mujer tucumana (interpretada por Camila Plaate) que, sin saber que estaba embarazada, sufrió un aborto espontáneo en 2014. La joven fue acusada y condenada a ocho años de prisión por "homicidio agravado por el vínculo", pasando dos años en prisión preventiva.

Dolores Fonzi, quien encarna a la abogada defensora Soledad Deza, reveló cómo el caso la impactó. En 2016, al enterarse del encarcelamiento, subió al escenario de los Premios Platino con un cartel que decía "Libertad para Belén" y la frase “Porque Belén somos todos, sin libertad no somos nada”. Este acto fue el germen de la película, cuyo guion se basó en el libro Somos Belén de Ana Correa.

La directora detalló en una reciente entrevista la cruda injusticia que vivió la protagonista: la joven "va a la guardia para que la ayuden y termina presa a partir de la justicia por mano propia de parte de la gente que trabajaba en el mismo hospital... la juzgaron desde el momento cero”.

Más allá de la militancia: un mensaje "universal"

Aunque la historia está profundamente ligada a la lucha por los derechos de la mujer y la legalización del aborto, Fonzi enfatizó que su obra busca trascender la etiqueta de documental o militancia. “No es un retrato del feminismo, no es un documental sobre la ley de aborto, es una cuestión más universal”, aseguró, buscando que el público se identifique con el atropello a la libertad.

Las actrices de la cinta también destacaron su relevancia. Camila Plaate (Belén) reconoció que "hablar sobre Belén es hablar sobre muchas, es conectarse con una historia que nos sucedió a todas", mientras que Julieta Cardinali afirmó que la película "vuelve a poner en agenda un tema tan importante como la legalización del aborto". Por su parte, el actor Luis Machín aplaudió que el cine argentino "recoja el guante" ante atropellos y "vuelva a contar historias que a lo mejor algunos las tienen un poco olvidadas".

Con este respaldo, Belén inicia su camino hacia la alfombra roja internacional, llevando al mundo una historia argentina de dolor, injusticia y la lucha por la libertad.