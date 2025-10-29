“Berghain”: lo nuevo de Rosalía, Björk e Yves Tumor

A la espera del lanzamiento de su nuevo álbum, “Lux”, el próximo 7 de noviembre, la superestrella catalana Rosalía ha presentado el primer adelanto: el single y videoclip de “Berghain”. La canción no es solo un corte musical; es una experiencia operística que fusiona idiomas y emociones complejas, reforzando la maestría artística de la cantante.

“Berghain” se consagra como una pieza ambiciosa al estar cantada en alemán, español e inglés. La pista transita de una lírica suave e introspectiva a un clímax de gran poder cinematográfico. El tema cuenta con la colaboración estelar de dos íconos de la música experimental: Björk e Yves Tumor, un polémico y extremo músico internacional.

El acompañamiento visual de “Berghain” es tan profundo como la música. Producido por CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador de cabecera de Rosalía (responsable de clips icónicos como “Malamente” y “TKN”), el video fue rodado en Varsovia, Polonia.

El clip sigue el viaje de una mujer que atraviesa un intenso proceso de duelo. La protagonista lucha por sanar un corazón roto, pero encuentra finalmente consuelo y sanación a través de su propia espiritualidad, ofreciendo una narrativa visual poderosa y simbólica.

El lanzamiento de este adelanto sigue a una campaña de marketing espectacular. La semana pasada, Rosalía paralizó la Gran Vía de Madrid con un anuncio monumental. En un acto de gran impacto, apagó las luces de toda la zona para revelarlas de nuevo, mostrando la portada oficial del álbum Lux.

Las ediciones físicas en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, invitando a una inmersión completa en la ambiciosa propuesta sonora de Rosalía.