"Black Rabbit": el thriller oscuro que arrasa en Netflix
La historia presenta un duelo entre las estrellas Jude Law y Jason Bateman.
La miniserie "Black Rabbit" se ha convertido rápidamente en la nueva sensación de la plataforma, arrasando en el top 10 mundial.
El thriller de ocho episodios es protagonizado por Jude Law y Jason Bateman (quien también dirige y produce). La trama se centra en el explosivo reencuentro de dos hermanos, un exitoso restaurador (Law) y su problemático pariente (Bateman), cuya vida de deudas y adicciones arrastra a ambos a una espiral criminal en Nueva York.
La producción es alabada por su intenso duelo actoral y su atmósfera oscura, siendo catalogada por algunos como la "sucesora de Ozark". Sin embargo, las críticas están polarizadas: mientras que la audiencia se obsesiona, varios críticos señalan que la serie es una "fórmula predecible" que, si bien entretiene, carece de profundidad y originalidad.
La miniserie está disponible completa en la plataforma de la N roja, ofreciendo un maratón de tensión y secretos familiares.