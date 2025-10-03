La miniserie "Black Rabbit" se ha convertido rápidamente en la nueva sensación de la plataforma, arrasando en el top 10 mundial.

El thriller de ocho episodios es protagonizado por Jude Law y Jason Bateman (quien también dirige y produce). La trama se centra en el explosivo reencuentro de dos hermanos, un exitoso restaurador (Law) y su problemático pariente (Bateman), cuya vida de deudas y adicciones arrastra a ambos a una espiral criminal en Nueva York.

La producción es alabada por su intenso duelo actoral y su atmósfera oscura, siendo catalogada por algunos como la "sucesora de Ozark". Sin embargo, las críticas están polarizadas: mientras que la audiencia se obsesiona, varios críticos señalan que la serie es una "fórmula predecible" que, si bien entretiene, carece de profundidad y originalidad.

La miniserie está disponible completa en la plataforma de la N roja, ofreciendo un maratón de tensión y secretos familiares.