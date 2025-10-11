“Busco dentro mío”: Paula Dupont graba en vivo su disco debut

La escena musical sanjuanina suma un nuevo hito con el debut discográfico de Paula Dupont, quien presentará y grabará en vivo su primer álbum, “Busco dentro mío”, el próximo sábado 18 de octubre a las 21:30 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

El espectáculo propone un viaje emocional e introspectivo, donde la cantautora invita al público a sumergirse en un repertorio de canciones de su propia autoría que transitan por el amor, el desamor, la ternura y la búsqueda del autoconocimiento. Con un estilo melódico y sensible, Dupont construye una narrativa que va desde la vulnerabilidad hasta la libertad de encontrarse con uno mismo.

En contacto con Canal 13 San Juan, la cantante comentó: “El 18 en la Sala Auditórium voy a estar compartiendo, por primera vez, mis canciones propias y grabando ese disco en vivo que es una fusión entre música melódica pop y todo lo que es introspección, música y terapia. Estudié biomúsica y comencé a entender y practicar la música como entretenimiento, sino también para sanar y la idea es proponer este tipo de espacios”, comentó la artista local.

Reconocida por sus propuestas temáticas y meditativas, la artista ha logrado una conexión genuina con su público a través de experiencias escénicas que combinan música y reflexión. Uno de sus proyectos más recordados, Íntimo, fue destacado por la profundidad de sus mensajes y la respuesta emocional de los asistentes.

Acerca de sus producciones y su sello particular de encuentros temáticos, Dupont comentó: “En el 2022 produjo Íntimo que fue algo bastante similar solo que con canciones de otros artistas; luego participé de la Sociedad de Boleros que fue un conjunto musical que tuvimos con amigos con este género de lo emotivo y emocional. Y después este año participé y formé el proyecto Dos Latidos que compartí con Raúl Lavié y nace desde lo emocional y fusionar nuestros corazones que laten diferente por la edad y las trayectorias. Siempre busco esa fusión de la emocionalidad de la poesía con la música".

Su arte se distingue por la ternura, la introspección y la búsqueda de unir lo íntimo con lo colectivo a través de la música. Con “Busco dentro mío”, Dupont da un paso fundamental en su carrera y reafirma su lugar como una de las voces más sensibles y prometedoras del nuevo panorama musical cuyano.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario, con descuentos especiales, y también a través de la plataforma TuEntrada.com – Paula Dupont.