“Busco dentro mío”: Paula Dupont graba en vivo su disco debut
La presentación se realizará el 18 de octubre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.
La escena musical sanjuanina suma un nuevo hito con el debut discográfico de Paula Dupont, quien presentará y grabará en vivo su primer álbum, “Busco dentro mío”, el próximo sábado 18 de octubre a las 21:30 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.
El espectáculo propone un viaje emocional e introspectivo, donde la cantautora invita al público a sumergirse en un repertorio de canciones de su propia autoría que transitan por el amor, el desamor, la ternura y la búsqueda del autoconocimiento. Con un estilo melódico y sensible, Dupont construye una narrativa que va desde la vulnerabilidad hasta la libertad de encontrarse con uno mismo.
En contacto con Canal 13 San Juan, la cantante comentó: “El 18 en la Sala Auditórium voy a estar compartiendo, por primera vez, mis canciones propias y grabando ese disco en vivo que es una fusión entre música melódica pop y todo lo que es introspección, música y terapia. Estudié biomúsica y comencé a entender y practicar la música como entretenimiento, sino también para sanar y la idea es proponer este tipo de espacios”, comentó la artista local.
Reconocida por sus propuestas temáticas y meditativas, la artista ha logrado una conexión genuina con su público a través de experiencias escénicas que combinan música y reflexión. Uno de sus proyectos más recordados, Íntimo, fue destacado por la profundidad de sus mensajes y la respuesta emocional de los asistentes.
Acerca de sus producciones y su sello particular de encuentros temáticos, Dupont comentó: “En el 2022 produjo Íntimo que fue algo bastante similar solo que con canciones de otros artistas; luego participé de la Sociedad de Boleros que fue un conjunto musical que tuvimos con amigos con este género de lo emotivo y emocional. Y después este año participé y formé el proyecto Dos Latidos que compartí con Raúl Lavié y nace desde lo emocional y fusionar nuestros corazones que laten diferente por la edad y las trayectorias. Siempre busco esa fusión de la emocionalidad de la poesía con la música".
Su arte se distingue por la ternura, la introspección y la búsqueda de unir lo íntimo con lo colectivo a través de la música. Con “Busco dentro mío”, Dupont da un paso fundamental en su carrera y reafirma su lugar como una de las voces más sensibles y prometedoras del nuevo panorama musical cuyano.
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario, con descuentos especiales, y también a través de la plataforma TuEntrada.com – Paula Dupont.