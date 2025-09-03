¿Charly García con Sting? Un misterio que invadió las redes sociales

La música argentina y británica se unirán en un cruce histórico. Charly García y Sting, quienes se reencontraron en febrero pasado durante la visita del exlíder de The Police a Buenos Aires, confirmaron que lanzarán una canción conjunta el próximo 25 de octubre.

El anuncio llegó a través de un enigmático posteo en redes sociales con la frase “Lo estoy haciendo a mi manera”. Según se pudo saber, se trata de un tema grabado entre ambos artistas, que sellará con música la amistad que los une desde hace décadas, informó diario La Nación.

El vínculo entre García y Sting tiene raíces profundas: comenzó en el histórico concierto de Amnistía Internacional de 1988 en River, cuando el británico compartió escenario con Charly y León Gieco, y se reavivó en la cena que compartieron en febrero de este año, en la previa de los shows de Sting en el Movistar Arena.

En aquel encuentro íntimo también participaron Dominic Miller —guitarrista argentino e histórico colaborador de Sting—, el baterista Chris Maas, el productor Diego Finkelstein y músicos locales como Alejandro Lerner, quien relató detalles de aquella velada.

Con una carrera que acumula 17 premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y clásicos como “Roxanne”, “Message in a Bottle” y “Every Breath You Take”, Sting mantiene una relación de larga data con la Argentina. Desde su primera visita con The Police en 1980 hasta su consagración en River en 1987, el músico inglés forjó un lazo duradero con el público local.

Ahora, esa historia suma un nuevo capítulo junto al ícono máximo del rock nacional. El próximo 25 de octubre, el mundo conocerá la primera colaboración oficial entre Charly García y Sting, un lanzamiento que promete convertirse en un hito cultural para la música en español y en inglés.