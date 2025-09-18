"Cocina de Clásicos": una velada con canciones versionadas por el talento sanjuanino

La escena musical sanjuanina se prepara para un evento único: el lanzamiento de "Cocina de Clásicos". Se trata de un ciclo de conciertos que busca revivir los grandes éxitos de todos los tiempos. La primera entrega, titulada "Ep1: Románticos", promete una velada inolvidable dedicada a las canciones de amor más icónicas, según contó a Canal 13, Jorge “Pollo “Porres, productor del evento.

El evento contará con las actuaciones en vivo de tres talentosos artistas locales: Angelo Muñoz, Florencia Poblete y Juan Guerra. Además de la música, el público podrá disfrutar de un espectáculo integral con poesías y performances que acompañarán el ambiente romántico.

Para completar la experiencia, habrá venta de comida, vino y cerveza artesanal en el lugar.

La cita es el jueves 18 de septiembre a las 21horas en Molleja Fábrica Creativa, ubicada en 9 de Julio 322 Este, antes de Avenida Rioja. Las entradas pueden adquirirse a través de WhatsApp al número 3512440967 o en la cuenta de Instagram @cocinadeclasicos.

Mira la entrevista aquí: