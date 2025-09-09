“Come from Away”: un musical que llega a San Juan para sorprender

El próximo viernes 26 de septiembre, el Teatro del Bicentenario de San Juan recibirá una de las producciones más aclamadas de la escena internacional: “Come From Away, Un Mundo Sin Fronteras”.

La obra, dirigida por Carla Calabrese, llega con una banda en vivo y un elenco de 15 actores en escena para recrear una historia real que ha conmovido al público de Nueva York, Londres, Buenos Aires y ahora desembarca en San Juan.

Para conocer más a fondo los detalles de este espectáculo imperdible, Santiago Rosso y "Pato" Witis llegaron a Canal 13 y, reunidos con Romina González dijeron: “Esta es la finalización de la gira por Argentina y es un orgullo llegar al Teatro del Bicentenario, conocerlo y presentar esta obra que ha recorrido el mundo, se ha presentado en Estados Unidos, en Canadá, Londres, Australia, Nueva Zelanda, Japón y nuestra producción hizo gira en España. Luego de cuatro años en el teatro Maipo decidimos salir al interior y es un gran orgullo contar esta historia real, que ocurrió no hace mucho tiempo y llevarlo a los escenarios más importantes del país y en San Juan”, explicó Pato “Witis”.

Luego sumó: “La obra recibe público de todas partes y fue maravilloso, la experiencia que tuvimos en Rosario refleja lo que será en San Juan y en el resto del interior que es un público maravilloso, atento cálido, agradecido. Lo que la obra propone hace que uno no pueda creer lo que está viendo porque la historia que contamos es muy particular y la contamos de una manera muy fuera de lo común”, explicó el artista.

Por su parte Rosso explicó: “Hay ocho músicos en escena, hay 15 actores es igual a como se hizo en Buenos Aires, no se hace ni con pista, ni se modifica la escenografía, es el mismo espectáculo, traemos luces, sonido y la historia es fundamental, porque estamos a punto de cumplir un aniversario el 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas y esta obra ocurre es esa misma fecha en 2001 con los atentados. Cuenta el lado B, no es el horror, lo que recordamos, sino lo que pasó en un pueblo de Canadá cuando 38 aviones americanos tuvieron que bajar en este pueblo que, por este motivo, triplicó la población y cuenta la historia de cinco días de la gente que abrió sus puertas de sus casas y escuelas sin hablar el mismo idioma de la gente y cómo los ayudó a pasar ese momento. Es una historia paralela al 11 de septiembre, el lado de la luminosidad, de la solidaridad”, explicó el invitado.

Multipremiada en los grandes escenarios del mundo, esta puesta celebra la solidaridad y la esperanza, destacando lo mejor del espíritu humano en momentos de crisis.

Con canciones pegadizas, coreografías dinámicas y un elenco que combina talento actoral y musical, Come From Away se distingue dentro del género. En un panorama teatral donde abundan las adaptaciones de clásicos de Broadway o las creaciones locales originales, pocas veces se encuentra un musical basado casi íntegramente en un hecho real. Esa autenticidad lo convierte en una experiencia única que ya conquistó al público internacional y ahora promete emocionar a los sanjuaninos.

Las entradas, con valores entre $35.000 y $40.000, están disponibles en la boletería del Teatro Bicentenario y a través del siguiente link.