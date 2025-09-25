«Como el sol y la luna»: danza inclusiva en la Sala Auditórium

La Sala Auditórium del Teatro Bicentenario se prepara para recibir una propuesta artística que promete ser mucho más que un simple espectáculo de danza. El grupo inclusivo "Amar y ya" presentará una función única donde el arte, la poesía y la emoción se fusionan en un potente mensaje de inclusión.

Bajo una puesta en escena sensible y poética, el show propone un viaje inspirado en el mítico y "romance imposible entre el Sol y la Luna". El protagonismo recae sobre chicos y chicas con discapacidad que, con su talento y dedicación, iluminan el escenario con su particular forma de brillar, transformando la obra en una experiencia que busca inspirar y abrir nuevos horizontes.

La profesora Lucía Quiroga se refirió al evento en el móvil de Canal 13 San Juan y expresó: “El evento es el próximo martes, vamos a estar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario a las 21 horas, haciendo esta obra de danza llamada ‘Como el sol y la luna’ interpretada por 16 chicos con discapacidad. La entrada se puede adquirir por boletería del teatro o por TuEntrada.com”, aseguró la profesional.

Luego sumó: “Será todo danza y expresión corporal y la obra tiene siete coreografías, dura 50 minutos y los chicos lo dan todo, es un montón el esfuerzo físico, el de las familias. Venimos ensayando a full para la gran presentación”, dijo Quiroga.

Acerca de las edades de los protagonistas de “Como el sol y la luna”, la profesora precisó: “Los más chicos tienen entre 16 y 17 años y, la más grande tiene 30, que es Mari. El equipo está compuesto por el profe Saulo, la profe Mariana, Julia y yo. Somos un equipo que comenzó cuando advertimos las necesidades de los chicos y, una sola persona no podría estar a cargo de este equipo y, el romance entre el sol y la luna, es lo que tratamos de promover todo el tiempo, la solidaridad, la empatía, la comunicación… todo es amor”.

El grupo "Amar y ya" se ha destacado por su enfoque en la danza como herramienta de expresión y visibilidad, creando una experiencia que ha sido calificada como un evento que "emociona, inspira y abre horizontes".

La función única tendrá lugar el próximo martes 30 de septiembre a las 21 h. Las entradas, con un valor de $7000, ya están disponibles tanto en la boletería del Teatro Buenos Aires como a través de la plataforma online Tuentrada.com. Una cita ineludible con la belleza de la danza sin límites.