“Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”: reconocieron al músico en la UBA

Este 19 de agosto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Charly García fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, bromeó el artista, fiel a su estilo, al recibir el reconocimiento que lo consagra como una de las figuras centrales del patrimonio cultural argentino.

La iniciativa fue impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, que destacó “el aporte musical y el profundo sentido político” de sus canciones en diferentes momentos de la historia del país. “Charly García representa una de las figuras fundamentales de nuestra cultura”, sostuvo el decano Ricardo Maneti, quien subrayó la dimensión simbólica de una obra que hace décadas forma parte de los planes de estudio dentro de la UBA.

Los docentes Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo, responsables de la propuesta académica, enfatizaron que la trayectoria de García excede lo artístico y se convierte en un objeto de análisis que ha generado centenares de investigaciones, publicaciones y producciones audiovisuales. “Al reconocer a figuras nacionales como Charly, también se ponen en valor los principios que encarnan”, señaló Di Cione.

Durante el acto, se resaltó el papel decisivo del músico en la evolución del rock argentino, especialmente en los años ochenta, cuando el género se consolidó como fenómeno cultural masivo. “Fue la etapa en que el rock se nacionaliza, y artistas como Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento regional”, recordó Di Cione.

La ceremonia en la sede de Puán contó con la presencia de referentes del ámbito académico y artístico, que celebraron la capacidad de García para traducir -a través de sus canciones- el universo simbólico del país. En ese sentido, se evocó una frase del escritor Miguel Grinberg citada durante el homenaje: “Charly no es un héroe, es apenas un hermano al que las cosas que conocemos le duelen tan hondo, que su modo de defenderse es crear cosas para el corazón de quien quiera”.

La distinción no solo reconoce su legado musical, sino que también reafirma el valor de su obra como herramienta de estudio y reflexión; un puente entre la música popular y la filosofía que Charly García ha sabido construir a lo largo de toda su carrera.