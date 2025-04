La banda tributo argentina Dios Salve a la Reina regresará a la provincia para ofrecer dos presentaciones que prometen ser una verdadera celebración del legado musical de Queen.

Considerado uno de los mejores espectáculos tributo del mundo, el grupo se presentará el sábado 3 de mayo a las 22 y el domingo 4 de mayo a las 21, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas, a partir de $20.000, ya están disponibles en la boletería del teatro y en la plataforma TuEntrada.com.

Desde su formación en 1998 en Rosario, Dios Salve a la Reina ha conquistado escenarios de América Latina, Europa y Asia, destacándose por su fidelidad tanto musical como estética a la banda británica. Con una puesta en escena de alto nivel, que incluye vestuarios auténticos, luces y efectos especiales, el grupo recrea la atmósfera de los históricos conciertos de Freddie Mercury y compañía, emocionando a generaciones de fans.

Integrada por Pablo Padín (voz), Francisco Calgaro y Dani Marcos (guitarras), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo), la banda rinde homenaje al espíritu de Queen, interpretando clásicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are the Champions. Su nombre, tomado del himno nacional británico que sonaba al final de los conciertos de Queen, refleja su profundo respeto por la leyenda musical.

Reconocidos por la revista Rolling Stone como el tributo más importante a Queen a nivel mundial, Dios Salve a la Reina vendió más de 250.000 entradas en 2023, con funciones a sala llena, incluyendo un Luna Park agotado. Su impacto global los llevó a compartir escenario con grandes artistas como Aerosmith, consolidándose como un fenómeno internacional.

El regreso de Dios Salve a la Reina promete revivir la magia de Queen en una experiencia única que ningún fanático debería perderse.