“El Edipo”: tragedia y humor para repensar quiénes somos

Este jueves 4 de septiembre a las 21.30, el grupo Lanotannegra Teatro subirá a escena con El Edipo en la Sala TeS – Títeres en serio (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia).

La obra cuenta con dirección de Tachi Saez y asistencia de dirección de Negra López, con las actuaciones de Luis Linares, Barbi Olmedo, Rochi Pérez Battias y Guada Herrera.

En contacto con Diario 13 San Juan, Tachi Saez comentó: “El Edipo es la obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro del 2016 que estuvo en stanb by hasta este año que la estrenamos en el marco del Festival Ja!. Es una reversión, reescritura con un tinte sumamente actual, con el contexto que estamos pasando, es el mismo cuento del Edipo traído a la realidad”, comentó la directora.

Luego sumó: “La obra habla de cuatro actores y actrices que no pueden pagar la luz ni nada con lo que están haciendo -dramas y tragedias como hace Lanotannegra- y deben hacer un infantil, que es lo único que les dará plata. De eso va, de reírnos de nosotres mismos, de cómo ir hacia un lugar para construir algo desde otra mirada”.

Con una duración de 45 minutos y destinada a jóvenes y adultos, la propuesta retoma la tragedia clásica de Sófocles desde una mirada contemporánea y descontracturada.

El Edipo es la tragedia de Sófocles atravesada por la actualidad deformada. El teatro funciona aquí como un espacio para que el elenco explore personajes que no podrán, no deberán o no querrán ser… o quizás sí. Una vez más se narra la tragedia, pero esta vez con humor, para reír en lugar de llorar.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a $8.000 a través de EntradaWeb, mientras que en boletería tendrán un valor de $10.000.

Con esta versión, Lanotannegra Teatro apuesta a un clásico universal desde una mirada fresca, directa y cercana al público actual.