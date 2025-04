"Él es un argentino", la canción de un sanjuanino dedicada a Francisco

Tras su fallecimiento, al Papa Francisco le han realizado inumerables homenajes en todo el mundo. En cambio, uno de ellos, fue en vida, tiene que ver con la música y fue obra de un sanjuanino. Se trata del tema “El es un argentino”, que explora el género canción con fuertes toques de rock.

Mauro Desimone, un cautautor de la provincia, contó a Canal 13 que armó la letra de la canción a principios del 2024 y que luego, con sus compañeros de banda le agregaron la música. En este abril de 2025, cobra una importancia aun mayor, al proponerse retratar la obra y legado de este líder religioso mundial.

La inspiración para esta canción apareció con el sueño/anhelo de Mauro de una visita al país del Sumo Pontífie. “Me decía ¿porqué no ir haciendo una canción para él?, pensando que en su venida a la Argentina, esta canción podía ser parte”, contó. Si bien esa visita nunca ocurrió, el también profesor de Teología y Filosofía en varios colegios secundarios, expresó que el Santo Padre si ha llegado espiritualemte a los corazones del pueblo argentino.

“Toda la letra de la canción son frases de Francisco”, reconoció. Mauro recordó que el disparador fueron muchas expresiones de Francisco a las que calificó como “muy simples pero realmente motivadoras”. A medida que se topaba con un tramo de una homilía, una encíclica o una declaración del líder del catolicismo, el joven las iba anotandolas con la intención de convertirlas en un tema. Juntó tantas, que en un momento dado se dio cuenta que podía darle vida a una letra que después podía convertirse en una canción.

La canción comienza hablando desde que el argentino comenzó su papado y luego relata lo que él fue para todo el pueblo católico mundial. “Fue un hombre de Dios, llamado Francisco, que sigue la espiritualidad de San Ignacio, donde él pertenece a la Compañía de Jesús, o mejor conocidos como jesuitas”, indicó el músico. Incluso añadió: “Por eso en el estribillo habla de San Francisco, habla de San Ignacio”.

Mauro explicó que si bien la música tiene tintes de un potente rock, los grandes pasajes que ofrece la letra invitan a reflexionar sobre lo que el Santo Padre soñó para la Iglesia. “La letra habla de ser una Iglesia en salida, una Iglesia no encerrada y quizas accidentada, un hospital de campaña como dijo el Papa Francisco”, sostuvo.

El compositor de “Él es un argentino” contó que desde que el tema está dispoinible en YouTube para ser escuhcado, ha despertado buenas críticas y que inclusive, cuando ha sonado en vivo ha recibido mucho amor. Sin embargo, a Mauro tuvo una especie de bloqueo con esta canción, y se dio durante todo el lunes en que el mundo se enteró y comenzó a llorar la muerte del Papa. “He derramado muchas lágrimas al ver al Papa en muchos medios, y ayer (por el 21 de abril) no he podido escucharla, recién hoy me he vuelto a amigar con esta canción”, confesó.

El músico y también militante activo de un grupo de la Iglesia contó que en su vida, la presencia de Francisco ha sido muy significativa. “Su espiritualidad, sus enseñanzas, sus reflexiones me han marcado. Por eso, lo siento como un padre que físicamente entre nosotros no va a estar”, expresó.

"Si Dios no le cayó bien a todo el mundo, tampoco lo haré yo"