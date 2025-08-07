"El lago de los cisnes": una experiencia para vivir de cerca

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, lanza una propuesta única que invita a estudiantes, docentes, amantes de la danza y público general a vivir desde adentro el montaje de una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico: El Lago de los Cisnes.

Se trata del Proyecto Laboratorio, una experiencia inmersiva que permitirá al público presenciar en tiempo real el trabajo profesional que implica el montaje del segundo acto del célebre ballet. La actividad se desarrollará entre el viernes 8 y el miércoles 13 de agosto, en el marco del Programa de Formación y Desarrollo Profesional de Bailarines del Teatro del Bicentenario.

Durante esos días, las clases podrán ser visitadas de lunes a viernes entre las 14 y las 19, y los fines de semana de 10 a 14. La propuesta permitirá observar ensayos, asistir a clases seleccionadas y conocer en detalle los procesos escénicos que conforman una obra de esta magnitud.

Referentes de nivel internacional

El laboratorio estará liderado por dos figuras de reconocimiento internacional en el mundo de la danza:

Luciana Paris , oriunda de Buenos Aires, fue bailarina principal del Ballet Argentino de Julio Bocca y solista del American Ballet Theatre (ABT). Actualmente, se desempeña como Directora de Repertorio del ABT y es parte del equipo docente del ABT Studio Company y la JKO School en Nueva York.

Jonatan Luján, nacido en Mendoza, cuenta con una destacada trayectoria internacional como solista en el Ballet de Víctor Ullate (España), Ballett Zürich (Suiza) y el Slovak National Theatre. Actualmente integra el elenco del Metropolitan Opera House de Nueva York y se desempeña como maestro y artista invitado en importantes compañías de Estados Unidos.

Muestra final abierta al público

La experiencia culminará con una muestra final abierta al público, el miércoles 13 de agosto a las 15 horas, en el hall del Teatro del Bicentenario. Allí se podrá apreciar el resultado del proceso de trabajo, interpretado por los bailarines participantes.

Con esta propuesta, el Teatro del Bicentenario busca acercar al público a los secretos del repertorio clásico, promover la formación profesional y brindar la oportunidad de compartir el proceso creativo con referentes internacionales de la danza. Una experiencia imperdible para vivir el arte desde su interior.