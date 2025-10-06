¡El legado Shelby crece!: anuncian dos nuevas secuelas de Peaky Blinders

La saga de la familia criminal más glamorosa de Birmingham está lejos de terminar. Steven Knight, el aclamado creador y guionista detrás del fenómeno global Peaky Blinders, confirmó la luz verde para la producción de dos nuevas series secuelas de seis episodios cada una, un encargo conjunto de Netflix y la BBC.

El anuncio viene con una novedad de peso para los fans: la estrella original de la serie, Cillian Murphy, quien encarnó al icónico Thomas Shelby, no solo estará presente sino que asumirá un rol clave como productor ejecutivo junto a Knight, asegurando que el espíritu original se mantenga intacto.

Birmingham, 1953: La nueva generación toma el mando

Según reportes del medio especializado Deadline, las nuevas entregas funcionarán como la continuación directa de la película de Peaky Blinders, la cual se encuentra actualmente en posproducción y se espera que llegue a las pantallas el próximo año.

La trama dará un salto temporal significativo, situándose en Birmingham en 1953. La ciudad se encuentra en plena reconstrucción tras los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, un escenario que promete ser tan crudo y dramático como el de las entregas anteriores.

La sinopsis oficial anticipa un conflicto épico: "La carrera por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en un brutal concurso de dimensiones míticas, con la familia Shelby en el corazón sangriento de la ciudad". Esto confirma que la nueva narrativa se centrará en una nueva generación del clan Shelby luchando por el poder en un entorno cambiante.

Knight se mostró entusiasmado con el futuro de su creación: "Estoy emocionado de anunciar este nuevo capítulo de Peaky Blinders. Estará nuevamente en Birmingham y contará la historia de la ciudad resurgiendo de las cenizas del blitz. La nueva generación de Shelbys toma las riendas y será un viaje infernal”, prometió el guionista.

Desde su debut en 2013, Peaky Blinders se transformó en una de las series británicas más influyentes a nivel mundial, cerrando su ciclo original de seis temporadas en 2022.

A pesar de la confirmación de la trama y la ambientación, los detalles sobre el casting y las fechas de estreno se mantienen bajo estricto secreto. La distribución seguirá el esquema clásico: BBC One emitirá en Reino Unido y Netflix se encargará de llevar la historia a la audiencia global.