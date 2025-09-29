«El refugio atómico»: la nueva apuesta española de Netflix

Recientemente, Netflix estrenó El refugio atómico, una serie española de 8 episodios creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de éxitos como La casa de papel y Sky Rojo. La ficción, dirigida por Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto, se desarrolla en un escenario apocalíptico y se presenta además como una fusión de géneros.

Argumento

La sinopsis reza: "En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro".

Reconocido elenco

La nueva apuesta de Netflix cuenta con un destacado elenco que reúne a figuras de prestigio en el panorama español y argentino. El reparto está encabezado por Miren Ibarguren (conocida por Todos Mienten), el aclamado actor argentino Joaquín Furriel (El Reino), y Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego). Se suman a este casting de lujo Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Sé quién eres), la joven promesa Alicia Falcó (Las buenas compañías), Álex Villazán (Alma), Pau Simón y Agustina Bisio.