“El regreso”: Tan Biónica anunció nuevo disco

Después de siete años de impasse y una histórica gira de regreso a los escenarios, Tan Biónica ha confirmado el lanzamiento de "El Regreso", su primer álbum de estudio con material completamente inédito en una década. El grupo liderado por Chano Charpentier comunicó a través de sus redes sociales que el disco verá la luz el próximo 4 de noviembre, un día emblemático que la banda resignifica en su anuncio.

El sucesor de Hola mundo (2015) promete ser uno de los hitos discográficos del año. "El Regreso" presentará diez nuevas canciones y generó enorme expectativa al revelar una tríada de colaboraciones de alto voltaje: la popstar argentina Nicki Nicole, el ícono del rock nacional Andrés Calamaro, y la banda de rock Airbag.

La noticia fue comunicada a través de un ingenioso clip audiovisual que tiene como protagonistas a los cuatro miembros —Chano, Bambi, Diega y Seby— junto al actor Federico D’Elia en un rol de terapeuta. En la pieza, Bambi Charpentier reflexiona sobre el tiempo transcurrido: “Hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”.

El juego narrativo culmina con D’Elía preguntando por la trascendencia del 4 de noviembre, a lo que Chano responde sentenciando la nueva etapa: "No importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco".

Este anuncio no solo reafirma la nueva vida de Tan Biónica, sino que capitaliza el furor de su regreso a los escenarios en marzo de 2023, durante el Lollapalooza Argentina, y la posterior megagira "La última noche mágica", que los posicionó como la banda que más tickets vendió en el país, agotando recintos masivos como River y Vélez.

Colaboraciones

La banda no solo retorna con la formación clásica, sino que se abre a nuevos diálogos musicales. La participación de Nicki Nicole ya había sido celebrada en vivo por el público y ahora se materializa en el álbum con el tema "Boquitas Pintadas". Por su parte, el encuentro con Andrés Calamaro en "Mi vida" y la fusión con Airbag en "Tus cosas" sugieren una paleta sonora amplia y un guiño a diversas generaciones de fans.

La lista completa de las diez canciones, ya visible en plataformas como Spotify, es la siguiente:

"El alma en el camino"

"Tus cosas" ft. Airbag

"El problema del amor"

"Mi vida" ft. Andrés Calamaro

"En mi mundo"

"Mil días"

"X=4″

"Santa María"

"Boquitas Pintadas" ft. Nicki Nicole

"La invención"

Tras un período de impasse marcado por las carreras solistas de sus integrantes y los desafíos personales de Chano, el lanzamiento de "El Regreso" marca un punto de inflexión. No se trata solo de revivir la magia de sus clásicos, sino de trazar una nueva hoja de ruta creativa que promete inyectar nueva energía a un fenómeno musical único en la escena argentina.