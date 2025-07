Días antes de su fallecimiento, Alejandra “Locomotora” Oliveras alcanzó un hito inesperado en su vida: su debut como actriz en En el barro, el nuevo spin-off de El marginal que llegará a Netflix el próximo 14 de agosto.

La exboxeadora, que había estado internada durante dos semanas tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, falleció sin llegar a ver en pantalla el resultado de su participación, que ahora adquiere un valor simbólico como homenaje póstumo a su figura.

La serie está ambientada en una cárcel de mujeres y gira en torno a Gladys “La Borges” Guerra (interpretada por Ana Garibaldi) y un grupo de internas sin antecedentes penales que, enfrentadas a una situación límite, forjan una sororidad bajo el nombre de “Las embarradas”. En ese escenario irrumpe “Rocky”, el personaje de Oliveras: una reclusa con pasado violento, temperamento firme y lealtad inquebrantable.

Entusiasmada con esta incursión en la actuación, Oliveras había compartido detalles de su papel en Almorzando con Juana. “Mi personaje no es chorra ni narco. Maté a un hombre, a mi marido, pero fue en defensa propia. Cuando vean la serie, me van a entender”, relató. La historia de su personaje tenía resonancias personales: según reveló, aceptó el papel solo tras conocer el trasfondo, ya que le recordaba un episodio traumático de su propia vida que marcó su vínculo con el boxeo. “Me dijeron que era asesina, pero no narco. Por ese motivo sí acepté. Por ese motivo sí mataría”, afirmó.

En el barro cuenta con un elenco destacado que incluye a Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Ana Rujas y Marcelo Subiotto, junto a los regresos de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus icónicos papeles. También marca el retorno a la actuación de Juana Molina.

El personaje de “Locomotora” quedará como testimonio de una nueva faceta artística que apenas comenzaba a explorar, y que, tras su partida, se transforma en legado y despedida.