“In The City”, la nueva canción de Charly García y Sting

La cuenta regresiva ya comenzó. El mundo de la música tiembla ante el inminente lanzamiento de "In The City", el esperado single que une a dos titanes del rock: Charly García y Sting. La canción se estrenará oficialmente el próximo 9 de octubre y, para calmar la ansiedad, ya se puede escuchar un primer adelanto que ha desatado la locura en las redes sociales.

En el comienzo de la semana, los músicos utilizaron sus cuentas de Instagram para subir un breve video que confirmaba la fecha de lanzamiento. En las imágenes, se ve a ambas estrellas en un montaje que recorre las calles de Buenos Aires y Nueva York, mientras suenan los primeros acordes de la canción que promete ser un éxito internacional.

Una historia que viene de lejos

El origen de esta colaboración no es reciente. La chispa se encendió en febrero de este año, cuando Sting y Charly se encontraron en el backstage del Movistar Arena, donde compartieron una cena y una charla que fue el punto de partida de este proyecto.

Sin embargo, su historia se remonta mucho más atrás. Ambos íconos compartieron escenario en 1988, durante el histórico concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate. En aquella ocasión, Sting, que ya había visitado el país en varias oportunidades y había sido el primer rockero en llenar el Monumental en 1987, compartió cartel con otras figuras argentinas como León Gieco y el propio Charly García.

La conexión entre los músicos se profundizó gracias a la amistad de Alejandro Lerner con Dominic Miller, el guitarrista de Sting, quien también es argentino. "La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años", explicó Lerner en una entrevista con La Nación.

El anuncio de la colaboración el pasado 1 de septiembre, con una enigmática publicación en Instagram que decía "I’m Doing It My Way" (Lo estoy haciendo a mi manera) y un cartel que rezaba "Charly García & Sting. Octubre 2025", generó una reacción masiva de miles de fanáticos y músicos, como Fito Páez, Pedro Aznar y Dante Spinetta, que celebraron la noticia con gran emoción.