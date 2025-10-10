La esperada colaboración musical "In the City" entre Charly García y Sting ya es un hecho. Se trata de una nueva versión del tema "In the City That Never Sleep" (de Kill Gil, 2010 de García), que rinde homenaje a la vida solitaria en las grandes metrópolis.

El lanzamiento se realizó significativamente este jueves 9 de octubre a las 21 horas, en un guiño a John Lennon, quien cumpliría 85 años ese día. El videoclip muestra a ambos artistas paseando en taxi por la noche: Charly en Buenos Aires y Sting en Nueva York, incluyendo la esquina de Walker St. y Cortlandt Alley que lleva el nombre de García.

La colaboración confirma el talento inoxidable de ambas leyendas del rock, quienes han liderado bandas icónicas (Serú Girán, The Police) y construido exitosas carreras solistas. El vínculo entre ellos data de 1988, cuando compartieron escenario en un concierto de Amnistía Internacional en Buenos Aires. Sting expresó su admiración por la canción y por Charly en una entrevista, destacando la facilidad y el honor de cantar junto al músico argentino.