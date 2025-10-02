Netflix estrenó con gran expectativa "La casa Guinness", la nueva y ambiciosa producción de Steven Knight, la mente maestra detrás del fenómeno global Peaky Blinders. Esta serie se zambulle en la historia de la familia Guinness, la influyente dinastía europea que forjó el imperio de la cerveza negra más célebre del planeta.

Ambientada entre Dublín y Nueva York en la década de 1860, la narrativa arranca tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, el patriarca que elevó la marca a un éxito global. El destino del colosal negocio recae ahora sobre los hombros de sus cuatro herederos: Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) y Ben (Fionn O’Shea).

La serie no solo documenta la lucha por la continuidad empresarial, sino que explora las luchas de poder internas, las tensiones personales y las ambiciones desmedidas que amenazan con hacer estallar el legado familiar. Un contexto histórico denso que, según la sinopsis, marcará tanto el futuro de la compañía como el de la propia Irlanda.

En un comunicado, Steven Knight describió la producción como "la extraordinaria historia de una familia joven que recibe la tarea de mantener el éxito de la mayor cervecería del mundo". Knight anticipa que los hermanos Guinness encarnan un espíritu "naturalmente salvaje", cuya vida de excesos y rivalidades podría desbordar la herencia recibida.

Un elenco de estrellas y voces divididas en la crítica

La serie, dirigida por Tom Shankland y Mounia Akl, cuenta con un reparto estelar que incluye a James Norton (Happy Valley) en el papel de Sean Rafferty, Dervla Kirwan (True Detective: Night Country) como Tía Agnes Guinness y Jack Gleeson (Game of Thrones), entre otros.

En cuanto a las primeras críticas, el panorama es tan efervescente como una pinta de stout. The Guardian fue categórico: elogiaron el magnetismo de James Norton y afirmaron que Knight "nunca había creado una serie mejor". Por su parte, Empire anticipó que los seguidores de Peaky Blinders disfrutarán la continuidad estilística, aunque señalaron que la trama "todavía no alcanza su verdadero punto álgido".

La serie también generó miradas más polarizadas. Collider la describió como "tan perturbadora como necesita serlo" y disfrutable, comparándola con la tentación de servirse la icónica cerveza. Sin embargo, The Independent se mostró más crítico, reprochando a Knight su "lentitud y falta de sutileza" al abordar la historia.

En una nota más optimista, Variety la calificó como "una saga bastante absorbente" que honra las tradiciones de la "Isla Esmeralda", mientras que The Hollywood Reporter elogió la confianza en el estilo del creador, asegurando que la serie "acierta la mayoría de las veces en transmitir su intensidad".

De esta manera, "La casa Guinness" llega a la plataforma de streaming con ocho episodios que prometen drama, ambición y el sello inconfundible del creador de algunas de las ficciones históricas más aclamadas de la televisión.

