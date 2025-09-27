«La huésped»: la serie de Netflix que causa sensación

Esta semana llegó a Netflix “La huésped”, una producción colombiana que apuesta a diferenciarse dentro de la oferta de thrillers psicológicos y eróticos. Con la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas, la serie propone un desarrollo más extenso que las miniseries habituales: son 20 episodios que invitan al espectador a sumergirse en una trama cargada de tensión, deseo y venganza.

Una trama de vínculos y amenazas

La historia sigue a Silvia, una mujer atravesada por dos crisis: la de su matrimonio con Lorenzo —candidato a Fiscal General— y la de su hija Isabela, atrapada en la adicción a las metanfetaminas. En ese contexto irrumpe Sonia, una mujer que conoció semanas antes durante un viaje en solitario. Lo que al principio parece un lazo emocional y físico inesperado, se convierte pronto en una amenaza. Sonia llega con un plan: destruir a la familia desde adentro y vengarse de quien considera responsable de su dolor.

Elenco

El reparto está encabezado por Carmen Villalobos, quien da vida a Sonia, y Laura Londoño, en el papel de Silvia. Los acompañan Jason Day como Lorenzo, Victor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González y Ariel Sierra, conformando un elenco de figuras con trayectoria en televisión y cine latinoamericano.

Las críticas

Aunque el estreno despertó curiosidad entre los suscriptores, la recepción crítica ha sido moderada. Desde Heaven of Horror señalaron: “Si te enamoras de esta serie de suspense llena de drama y venganza, entonces hay mucho que esperar. Sin embargo, si eso no es lo tuyo, entonces un episodio puede ser suficiente para darte cuenta de ello”.

Por su parte, el portal Decider destacó la honestidad narrativa de la propuesta: “Admiramos que ponga sus cartas narrativas sobre la mesa desde el principio y no intente convertirse en algo diferente de lo que es”.

En tanto, desde Mindies resaltaron la amplitud de capas en el guion: “El retrato que ofrece La huésped no se limita a una historia de pareja en crisis. El trasfondo de venganza, ambición y secretos destapa cómo los recuerdos del pasado se convierten en armas cuando las circunstancias lo propician. La serie construye un mosaico en el que las pasiones privadas se entrelazan con los intereses públicos, y en esa intersección radica gran parte de su interés”.

Sin pretensiones de ir más allá del terreno del entretenimiento, La huésped se instala en la cartelera de Netflix como una opción para quienes buscan un relato de largo aliento, donde los giros emocionales y las tensiones familiares conviven con un trasfondo de ambición y venganza.