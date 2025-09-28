El jueves 26 de septiembre, Milo J estrenó su esperado nuevo trabajo discográfico: La vida era más corta, un álbum conceptual integrado por 15 canciones en las que el joven artista explora una fusión entre sonidos modernos y las raíces del folklore y la música regional.

Lo que más sorprendió al público fue la lista de colaboraciones: Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad y Trueno aparecen en un disco que busca tender puentes entre la tradición y la innovación, ofreciendo un viaje emocional en el que Milo J revela su identidad artística con madurez y autenticidad.

Repercusiones

El lanzamiento no pasó desapercibido: apenas minutos después de la publicación, el nombre del artista se convirtió en tendencia en X. Sus seguidores destacaron la calidad del proyecto y el impacto emocional de las canciones.

Con este lanzamiento, Milo J reafirma su lugar en la escena musical argentina, consolidando un estilo que cruza generaciones y géneros con una propuesta que busca emocionar y, al mismo tiempo, dejar huella.