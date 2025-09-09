«Las maldiciones»: el thriller político argentino que dará que hablar
Creada por Daniel Burman, la nueva serie argentina de tres episodios está basada en la novela de Claudia Piñeiro.
El 12 de septiembre llega a Netflix “Las maldiciones”, una miniserie de tres episodios creada por Daniel Burman y basada en la novela de Claudia Piñeiro.
Con un elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, la producción se adentra en las tensiones del poder, las herencias y los secretos familiares.
Filmada en el norte argentino, la serie incorpora paisajes de la Puna que aportan un clima de western y potencian la tensión dramática. “Se siente la tierra, el polvo y la roca. Eso te lo da el ambiente, no se puede actuar”, señaló Bassani en diálogo con Página/12.
La trama gira en torno al secuestro de la hija de un gobernador durante la votación de una ley clave sobre el litio. A partir de allí, emergen conspiraciones ocultas desde hace más de una década, revelando los límites del amor y la verdadera naturaleza del poder.
Fuente: IndieHoy