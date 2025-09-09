«Las maldiciones»: el thriller político argentino que dará que hablar

El 12 de septiembre llega a Netflix “Las maldiciones”, una miniserie de tres episodios creada por Daniel Burman y basada en la novela de Claudia Piñeiro.

Con un elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, la producción se adentra en las tensiones del poder, las herencias y los secretos familiares.

Filmada en el norte argentino, la serie incorpora paisajes de la Puna que aportan un clima de western y potencian la tensión dramática. “Se siente la tierra, el polvo y la roca. Eso te lo da el ambiente, no se puede actuar”, señaló Bassani en diálogo con Página/12.

La trama gira en torno al secuestro de la hija de un gobernador durante la votación de una ley clave sobre el litio. A partir de allí, emergen conspiraciones ocultas desde hace más de una década, revelando los límites del amor y la verdadera naturaleza del poder.

Fuente: IndieHoy