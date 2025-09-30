“Leda del Revés” llega al Teatro del Bicentenario con “Las músicas de nuestro folclore”

El próximo viernes 4 de octubre, a las 21:30 horas, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá por primera vez a Leda del Revés, el grupo integrado por cuatro músicas sanjuaninas que desde 2019 exploran nuevas miradas sobre el folclore argentino y latinoamericano.

La propuesta se titula Las músicas de nuestro folclore y combina composiciones originales, investigación documental y una puesta sensible que cruza lo musical con lo teatral.

Por este motivo, Laura Villagra llegó a Canal 13 San Juan para dialogar con Romina González y Gustavo Martínez para dar más detalles de su próximo espectáculo: “Es un proyecto musical que se inspira en raíces folclóricas latinoamericanas y sobre todo busca traer las memorias de las mujeres del folclore. Esta propuesta tendrá composiciones propias que tiene una labor investigativa sobre el papel de las mujeres y la idea de recuperar esas figuras”.

Acerca de la presentación, la invitada dijo: “El proyecto musical nace del deseo de hacer música y arte; también la investigación es una característica que nos une a todas y la intención de compartir estos hallazgos y reivindicar figuras, como el caso de Viviana Castro figura del folclore sin aun recibir el reconocimiento”.

El proyecto surgió en el marco del debate por el cupo femenino en los escenarios y adoptó su nombre en homenaje a Leda Valladares y María Elena Walsh, dos figuras que transformaron la música popular del país. Desde entonces, Leda del Revés ha transitado escenarios provinciales y nacionales, consolidando una identidad que reivindica el lugar de las mujeres en el folclore.

“Buscamos no solo ofrecer un recital de canciones, sino que el público pueda encontrarse con una propuesta sensible y teatral, que aporte a nuestras memorias y la música que consideramos forma parte de nuestra identidad”, explican sus integrantes. Para este espectáculo, el grupo trabajó también con archivos y experiencias personales que fortalecen el carácter documental de la propuesta.

Una banda con proyección

El cuarteto está conformado por Gabriela Trad (voz principal, piano y segunda guitarra), Cachi Sirerol (percusión), Ana Jofré (bajo) y Laura Villagra (primera guitarra y coros).

A lo largo de su trayectoria han participado en escenarios destacados como el Teatro Municipal de San Juan y los Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín. Actualmente, se encuentran en pleno proceso de grabación de su primer EP, iniciado junto al productor Juan Carlos Rubio y continuado bajo la guía de la cantautora Eli Domínguez, con lanzamiento previsto para 2025.

Entradas

Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario (lunes a viernes de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; sábados de 9:30 a 14 h; y el mismo día del concierto desde dos horas antes de la función), o bien de manera online a través de Tuentrada.com.