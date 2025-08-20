“Mi Amigo Invencible” llega a San Juan con su música y su alegría

Este miércoles y anticipando el fin de semana, el líder de la banda de indie mendocino “Mi amigo Invencible”, Mariano Di Césare llegó a Canal 13 San Juan para dar detalles de su show del viernes 22 de agosto.

Entrevistado por Romina González y Gustavo Martínez, el músico comentó: “Este viernes Mi Amigo Invencible llega y el sanjuanino lo recibe bien, un estado de locura bastante salvaje, muy bien. Es un público distinto y en esta oportunidad, vamos a tocar temas ”La Danza de Principiantes" en su décimo aniversario", explicó el músico.

Sobre el lugar elegido para el show, el invitado precisó: “Vamos a tocar en Black Pear, ex Eclipse. Es un show que venimos preparando hace meses, pero que se estrenó recientemente en Buenos Aires y Mar del Plata y gustó mucho. Somos seis en la banda, tenemos una dinámica increíble y vamos a tocar temas nuevos y de la placa aniversario”.

Luego, Di Césare comentó las sensaciones que tienen como banda en la gira y con su público: “Estamos agradecidos, hay dos sensaciones, la gratitud y el entusiasmo que no se ha apagado. Visitamos ciudades en el mundo que nos está esperando. La gente hace un sacrificio en comprar sus entradas y nosotros tenemos que dar lo mejor, pausar el mundo y al otro día sentirse mejor”.

Para cerrar, el artista se refirió a su estrecho vínculo con San Juan al decir: “Tengo mucha vinculación con San Juan, mi madre, mi madrina, mis vacaciones y amigos que están invitados este viernes”.