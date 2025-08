Recientemente Netflix estrenó Mi año en Oxford, una historia dirigida por Iain Morris que combina literatura, poesía y decisiones de vida en el entorno de la prestigiosa universidad británica.

Basada en la novela homónima de Julia Whelan, la película sigue a Anna (Sofia Carson), una joven estadounidense que llega a Oxford para cumplir su sueño académico, pero todo cambia cuando se enamora de su profesor de Literatura Inglesa (Corey Mylchreest).

Con frases como “la vida es demasiado corta como para no vivirla enamorado”, el film se presenta como una oda al amor inesperado. Pero la crítica fue menos romántica: Variety la calificó de “mediocre”, Collider la acusó de “trillada y sin corazón”, y The New York Times aseguró que intenta ser el About Time de esta generación “sin dar en el blanco”.

Aunque cuenta con un elenco sólido y una puesta en escena atractiva, Mi año en Oxford no logró enamorar a la prensa especializada. Aun así, promete conquistar a quienes buscan una historia ligera, con dilemas emocionales y escenarios soñados.

