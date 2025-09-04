«Mientras Tanto Sobrevivo», el musical original con sello sanjuanino

El teatro porteño suma este próximo fin de semana, una nueva creación a su cartelera con el estreno de Mientras Tanto Sobrevivo, un musical original argentino que llega al Complejo Ítaca con música en vivo, un cruce entre realismo mágico y teatro contemporáneo. La obra tiene una particularidad que la acerca al interior del país: tres de sus protagonistas artísticos nacieron en San Juan.

Sobre el escenario, los locales Emi Soler y Matías Mercado integran el elenco junto a Pablo Caballero, Valentina Raimundi, Agostina Castrogiovanni, Elías Bevacqua y Catalina Rivera. Desde la dirección, la también sanjuanina Rocío Sol García Navarro conduce el pulso creativo de la propuesta, además de aportar en el libro, las letras y la música.

Un historia de amor

La historia se inspira en un tuit que dio origen a un universo narrativo singular. Diez años después de una promesa, Zarina regresa a Plaza Canales para reencontrarse con Gabo, un viejo amor y aparece Florista, aquel que alguna vez ofrecía flores capaces de curar el alma y que hoy enfrenta sus propias heridas. Ella espera señales del destino; él, solo conoce el poder de sus decisiones. Lo que comienza como un diálogo improbable se transforma en un duelo de creencias, mientras el pasado y el presente los empujan a enfrentarse a lo que fueron y lo que perdieron. ¿Podrán encontrar en el otro lo que necesitan para volver a florecer?.

Acerca del posteo que dio inicio a este proyecto teatral Rocío Sol García Navarro comentó: “El disparador fue un tuit de una chica que contó una historia, publicó un hilo en Twitter contando que, con un novio que tenía, había hecho un pacto para reunirse después de diez años de haberse separado, en un banquito de una plaza. Durante ese tiempo nunca se habían contactado. En la publicación ella consultó a sus seguidores si ir o no y cuando fue, durante la espera, un florista le regaló un ramo, ese fue nuestro disparador para comenzar a escribir”, expresó la directora a Diario 13 San Juan.

Luego agregó: “Este es un proyecto que se inició en el 2023, con Paz Cebrián que es mi colega y que también dirige. Éramos compañeras en la carrera del IAM (Instituto Argentino de Musicales). Ella tenía una operación que hacerse en la pierna y sabíamos que iba a estar varios meses haciendo rehabilitación, en reposo y quería ponerse en modo creativo en ese momento especial. Tenía ganas de comenzar un proyecto, entonces ahí me convocó, me contó la idea y me dijo que quería que le compusiera la música. Pensamos toda la historia, en el arco del relato, el florista comenzó a tener mucha más importancia, le dimos un trasfondo a esa historia y la encaminamos por diferentes temáticas a partir de las casualidades, el destino o si, a la hora de tomar decisiones, somos nosotros los que estamos ahí con el libre albedrío o todo está determinado. Fueron dos años de laburo, la obra cambió muchísimo, tenemos siete versiones diferentes de la misma obra. A la hora de escribir las canciones se iban modificando, hicimos crecer el equipo, se sumó Lu Ferraro en asistencia de producción, vestuario y también nos ayudó con algunas correcciones en el guion, y Agustín Cañas que también es el otro compositor de la música con quien fuimos trabajando en las maquetas de las canciones. Este año ya encaramos bien la tridimensionalidad del proyecto, pasar del papel al cuerpo”, aseguró García Navarro.

Locales que dan qué hablar

Los sanjuaninos Emi Soler y Matías Mercado encabezan el elenco de Mientras Tanto Sobrevivo, interpretando a Zarina y a su antiguo amor, los personajes centrales de esta historia marcada por los pactos, las heridas y la posibilidad de renacer. Con gran presencia escénica y una impronta que combina frescura y emoción, ambos artistas se consolidan como las voces principales de un musical que promete dar qué hablar en la cartelera porteña.

Consultada por este medio sobre su personaje y las expectativas de la nueva obra, Emi Soler comentó: “De mi personaje te puedo contar que yo me siento muy identificada con ella, siento que somos muy parecidas. Hay algo de la esencia de Zarina, esto de ser muy soñadora, de tener ideas grandes, pero siempre encontrar alguna excusa o alguna cosita que se lo impida, o dejarlo en manos del destino total, si tiene que pasar va a pasar… y no es tan así en la vida real. No quiero hacer ningún spoiler, porque me gustaría que la conozcan en persona porque también es artista. Y siento que es una representación muy fiel de todo lo que le toca vivir al artista día a día, como regular el hacer su arte y a la vez tener trabajos más ‘mundanos’ para subsistir y de paso financiar próximos proyectos. Es un equilibrio que cuesta muchísimo mantener y creo que mi personaje lo muestra muy honestamente”.

“Me parece que es una obra que le va a llegar mucho a todos, chicos, jóvenes y grandes. En alguna parte en algo se van a identificar. Toda una obra independiente, con música original, hecha desde cero con muchísimo empuje y tiempo dedicado", comentó la artista local.

Por su parte, el también sanjuanino Matías Marcado, habló con Canal 13 y dijo: “Estoy viviendo en Buenos Aires hace un año y medio, me vine acá por una beca del IAM, donde estudia Ro y también estuvo Emi. Vine porque quería estudiar básicamente mucho más teatro musical. Desde 2018 hice mucho mucho teatro, clases de baile, sin saber a lo que me quería dedicar o que quería estudiar eso, lo hice como para probar algo que tenía ganas y así, terminé descubriendo grandes pasiones", aseguró el joven de 24 años y sumó: “En IAM conocí a Ro, en la audición de las becas, y me enteré que era de San Juan. Luego me relacioné, conocí a Emi que estaba en segundo, y a veces me tocaba hacerle las pasantías. Luego dejé el Instituto y vi que se hacía una audición de esta obra que la hacía Ro con otra gente y pensé que debería estar ahí porque me parecía súper interesante el proyecto. Estaba como en un momento de que no me estaba animando, la mandé y el día de la audición presencial me enfermé y no pude ir. Finalmente asistí a otra instancia y ese día también estaba Emi. Surgió este encuentro de sanjuanines y, tanto a Emi como a mí nos terminaron dando los protagónicos, yo soy el novio de Zarina, yo soy Gabo. Me parece una experiencia muy hermosa y es muy lindo tener a las chicas y sentir un poco de San Juan en todos los ensayos”.

Por su parte, Rocío Sol García Navarro aseguró: “Hablando de los sanjuaninos que integran en equipo, al ser chico el grupo y que seamos tres es un número que me llena de orgullo y me encanta porque son dos, de los tres protagonistas, que nacieron en San Juan. Con Emi nos habíamos cruzado por el ambiente en IAM, ella también estaba cursando y la conocía por la canción de la Fiesta del Sol, me gustaba mucho su voz. Luego me enteré que estaba viviendo acá en Buenos Aires y, cuando comenzamos a armar los bocetos de los personajes de la obra pensé que ella podría ser la persona indicada para ser protagonista, pero faltaba mucho tiempo para eso… lo pensé y su voz es una de las más maravillosas que he escuchado en mi vida. Fue muy loco porque dos años atrás, yo ya la había pensado para este papel y que se hizo realidad es un lujo. Por otro lado, Mati lo conocí por coincidencia porque el último día que se podía mandar la postulación en la convocatoria lo crucé en San Telmo con unos amigos y le dije que mandara su video, lo invité a sumarse y, al final fue el seleccionado así que con ambos, fue una experiencia particular. Ahora estamos a punto de estrenar, ensayamos en junio, julio y agosto, viene muchísima gente de San Juan a ver la obra, familia, amigos, turistas… estamos muy contentos y esperamos que nos vaya súper. La intención es seguir haciendo la obra, inclusive llevarla a San Juan. El logro es gigante, de lograr un proyecto a pulmón y sacarlo adelante, ha sido para mí un viaje intrincado y maravilloso”.

La obra

El proyecto cuenta con idea original de Paz Cebrián, quien también asume la dirección general, las coreografías y la producción. La música, en vivo, está a cargo de Agustín Cañás, Federico Alaña y Federico Demicheli, mientras que la producción y dirección musical lleva la firma del propio Cañás.

Mientras Tanto Sobrevivo confirma que el teatro musical argentino continúa explorando nuevas narrativas, en este caso con un equipo joven y diverso que une a Buenos Aires con San Juan en un mismo escenario.

Con una duración de 90 minutos y apta para mayores de 10 años, Mientras Tanto Sobrevivo se presenta los domingos de septiembre a las 21.45 y en octubre a las 14.30, en el Complejo Teatral Ítaca (Humahuaca 4027, Buenos Aires). Las entradas anticipadas están disponibles en Alternativa Teatral.

Redes de la obra: Instagram

Ficha técnica

Equipo artístico

Idea original: Paz Cebrián

Libro y letras: Paz Cebrián, Rocío Sol García Navarro

Música: Rocío Sol García Navarro Agustín Cañás

Dirección General | Puesta Coreografías | Producción Paz Cebrián

Producción musical | Arreglos musicales | Dirección musical Agustín Cañás

ELENCO: Emi Soler, Pablo Caballero, Matías Mercado, Valentina Raimundi, Agostina Castrogiovanni, Elías Bevacqua y Catalina Rivera.

Músicos en vivo: Agustín Cañas, Federico Alaña y Federico Demicheli