Del 5 al 10 de octubre de 2025, San Juan será sede de la segunda edición del Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, un certamen de alto nivel que busca consolidar a la provincia dentro del circuito latinoamericano de formación y proyección artística.

Organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Teatro del Bicentenario, el concurso está dirigido a jóvenes cantantes líricos de toda la región. La propuesta fue ideada y es liderada por la reconocida soprano Verónica Cangemi, quien remarcó el valor de la iniciativa: “Los concursos de canto ofrecen una oportunidad única de crecer, de superar miedos y de descubrirse a uno mismo en medio de la música. Apoyarlos es creer en el arte, en la juventud y en la capacidad de la música para unirnos más allá de las fronteras”.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre y los interesados pueden consultar bases, condiciones y formulario en el sitio oficial www.operacangemi.com.

El certamen contará con una primera fase en la que los participantes deberán interpretar dos arias de ópera a elección. Los mejores avanzarán a las instancias de semifinal y final, donde presentarán un repertorio definido por el jurado. La edición culminará el 10 de octubre con el Concierto de los Galardonados en el Teatro del Bicentenario, una oportunidad para que el público local descubra a las nuevas promesas de la lírica.

El primer premio será de 5.000 dólares, junto con otros reconocimientos que buscan reforzar la proyección profesional de los artistas.

El jurado estará integrado por personalidades de prestigio internacional, entre ellos Collin Michael Brush, director del Houston Grand Opera Studio (Estados Unidos); Beatrice Venezi, directora de orquesta del Teatro Colón de Italia; y Alejandro Abrante, director de teatro en España. La dirección artística estará a cargo de Verónica Cangemi.

Con este concurso, San Juan reafirma su apuesta por la cultura y se convierte en un punto de encuentro para talentos emergentes de toda América Latina.