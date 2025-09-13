“Oro de desierto”: música e imágenes en una experiencia inmersiva

El próximo jueves 18 de septiembre, a las 21:30, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario abrirá sus puertas para recibir Oro del Desierto, el flamante espectáculo del músico y compositor sanjuanino Salvador Oliva. Una cita que promete fusionar tradición y vanguardia en un viaje sonoro que reinterpreta la música argentina desde una mirada contemporánea.

La propuesta invita al público a vivir una experiencia íntima, donde las voces se entrelazan evocando cerros, ríos y antiguas tonadas, mientras la fuerza de la tierra cuyana late en cada nota. El resultado es un recorrido sensorial que conecta con la inmensidad del paisaje sanjuanino y rescata la esencia del folklore desde nuevas sonoridades.

Las entradas tienen un valor de $6.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro (lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, sábados de 9:30 a 14) o a través de Tuentrada.com.

Salvador Oliva, una voz emergente

Consolidado como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la música argentina, Salvador Oliva se destaca por unir la raíz del folklore cuyano con lenguajes actuales. Su capacidad para transmitir la intensidad y la belleza del paisaje sanjuanino lo convirtió en una referencia de la nueva escena.

En 2024 lanzó su primer EP, Cerro Nuevo, disponible en todas las plataformas digitales. Ahora, con Oro del Desierto, inaugura una etapa en la que tradición y modernidad dialogan para celebrar la identidad cultural de Cuyo en clave contemporánea.