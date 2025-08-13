Este viernes 15 de agosto, a las 21.30, Sala Z presentará Para Anormales, pieza escrita por Matías Del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Marcelo Villanueva-Meyer. 

La propuesta sube a escena con el elenco Las Aventuras de Poseidón e invita a reflexionar sobre la discriminación y la falta de empatía a través del humor.

"Para anormales", vuelve a subir a escena bajo la dirección de Marcelo Villanueva Meyer

La trama gira en torno a un grupo de padres que busca expulsar del curso a un niño con Síndrome de Asperger. La directora de la escuela se suma al plan y, junto a ellos, elabora una estrategia para comunicarle la decisión a la madre del chico. Sin embargo, cuando la expulsión parece inevitable, un giro inesperado altera los planes y desata un caos que se prolonga hasta el final.

En contacto con Marcelo Villanueva Meyer, el director comentó: “El título de esta obra nos dice mucho y nos interroga sobre cuál es criterio de normalidad, de qué norma nos tomamos cuando se trata a otro de anormal cuando lo normal se encuentra anclado a lo cultural y social. Creo que la obra nos plantea muchas cuestiones relacionadas con la discriminación a quien se juzga. Como grupo teatral queremos que, ante una pregunta general, los espectadores se vayan a su casa con este interrogante: ¿No somos todos diferentes aunque tengamos algo en común?, a partir de ahí ver qué es lo normal, lo anormal”, aseguró el director.

En el escenario actuarán Martha Godoy, Verónica Gómez, Julia de la Torre, Florencia de la Fuente, Daniel Perkosky y Daniel Serrani.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8000 y pueden adquirirse en la boletería de Sala Z (de lunes a viernes, de 9 a 13) o a través de Passline. El día de la función, los tickets en puerta costarán $10000.