“Para anormales” vuelve a subir a escena

Este viernes 12 de septiembre, el Teatro de la Biblioteca Franklin se prepara para recibir una obra que promete generar debate y risas incómodas. A las 21:30 horas, se subirá a escena "Para Anormales", una comedia dramática escrita por Matías Del Federico y Daniel Veronese que, bajo la dirección de Marcelo Villanueva-Meyer, explora los límites de la discriminación y la empatía en nuestra sociedad.

La trama, tan simple como impactante, sitúa a un grupo de padres que, en un acto de intolerancia, decide expulsar del curso a un niño con Síndrome de Asperger. Con la complicidad de la directora de la escuela, traman un plan para comunicarle la decisión a la madre del menor. Sin embargo, lo que parece un acuerdo inevitable se desmorona con un giro inesperado, desatando una serie de eventos caóticos que transformarán la reunión en una pesadilla.

El elenco, conformado por el grupo "Las Aventuras de Poseidón", cuenta con las actuaciones de Martha Godoy, Verónica Gómez, Julia de la Torre, Florencia de la Fuente, Daniel Perkosky y Daniel Serrani. Con una puesta en escena que busca confrontar al espectador, "Para Anormales" se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias intolerancias y prejuicios a través del humor.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $12.000 y pueden adquirirse mediante el alias vicmar75. Para aquellos que decidan asistir el mismo día de la función, el valor en puerta será de $14.000.