Cincuenta años después de haber grabado su único álbum, los integrantes de Porsuigieco -Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio- se reencontraron para compartir la escucha de la reedición remasterizada de esta obra emblemática, publicada originalmente en 1975.

La reunión, organizada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) en el Estudio Crazy Diamond, no sólo incluyó la revisión del sonido restaurado, sino también del arte gráfico que acompañará las nuevas ediciones en vinilo, CD y plataformas digitales dentro del proyecto de recuperación del catálogo histórico del sello Music Hall.

Según informó el Inamu, la reedición incluirá fotografías inéditas y fue anticipada con imágenes exclusivas de este emotivo encuentro, donde las miradas, las risas y los recuerdos parecieron volver a resonar como medio siglo atrás.

Tal como recordó el diario Clarín, si bien los músicos suelen mantenerse en contacto, la última vez que los cinco se habían reunido fue el 23 de septiembre de 2016 durante un concierto de Porchetto en el Teatro Coliseo, ocasión en la que interpretaron El fantasma de Canterville y Algo de paz. Antes de eso, en 2012, participaron juntos del recital que Crosby, Stills & Nash ofrecieron en el Luna Park.

El nuevo reencuentro tuvo lugar a las 17 del lunes 28 de julio, en un domicilio de la calle Tejedor al 800. Porchetto fue el primero en llegar; luego lo hicieron Yorio, Mestre, Gieco y finalmente García. Hubo abrazos, afecto y gran alegría por el acontecimiento. Los presentes destacaron el buen estado de Charly, distendido y con ese humor ácido que lo caracteriza.

“Fue maravilloso —contó León Gieco—. Siempre fue un grupo lleno de respeto, y fue uno de los primeros donde había una mujer. Nos pareció increíble poder juntarnos todos.” Porchetto, por su parte, subrayó la importancia de que estuvieran los cinco: “Si alguien nos hubiera dicho hace 50 años que nuestra obra iba a tener esta vigencia y que íbamos a volver a compartir este tiempo, no lo hubiéramos creído posible. Fue revivir lo que fue Porsuigieco”.

La banda Porsuigieco se llama así por la fusión de los nombres de sus integrantes: Por (Raúl Porchetto), Sui (Sui Generis, el proyecto de Charly García y Nito Mestre) y Gieco (León Gieco).